經典賽》逆境飆好投日本仍遭淘汰！山本由伸遺憾吐真言：果然還是...

山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊王牌投手山本由伸今天在經典賽8強賽先發，面對委內瑞拉繳出4局失2分的成績單，可惜最終日本隊遭到逆轉，止步8強。賽後山本由伸不滿意自己的表現，也感嘆這不是理想中的結局。

山本今天開賽第2球就被2023年國聯MVP阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲出首局首打席全壘打即便大谷翔平1局下用首局首打席全壘打為他扳平戰局，山本2局上遭托瓦（Ezequiel Tovar）和托瑞斯（Glayber Torres）連續敲2安掉分，讓日本隊再度落後。

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3局上山本在挨長打面臨危機，但穩住陣腳力保不失，4局上更投出三上三下，以69球投4局退場，有5次三振，被敲4支安打，失掉2分。回顧自己今天的投球，山本坦言：「這是一場讓人留下遺憾的登板，一開始就被轟出全壘打，第2局又被上壘、被長打，投得相當辛苦。雖然第3、4局總算壓制住了，但開局就被打、而且失分，也感覺對手氣勢很強，可能讓整場比賽的走向變得更沉重。」

儘管山本及時回穩止住失血，但他仍對自己的表現感到不滿意，「如果今天能把比賽贏下來，也許會是最好的結果，但首局對手那股氣勢，果然還是影響到了比賽後半段吧。」

最終日本武士隊無緣完成連霸，不過山本表示，能與隊友們一起為冠軍奮戰的情誼，仍讓他深刻難忘，「輸球真的很不甘心，但能和這群隊友一起打球真的很棒。我算是最後才加入球隊的，但大家都很溫暖地接納我，真的很感謝。雖然結果很遺憾，但我覺得這是一支非常棒的球隊。」

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