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網球》前球王辛納6連勝茲維列夫 首闖印地安泉冠軍戰

2026/03/15 14:30

辛納。（路透）辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）強勢出擊，6：2、6：4擊潰德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev），24歲前世界球王首闖印地安泉網賽男單冠軍戰，壓軸對手則為30歲俄國老將梅德維夫（Daniil Medvedev）。

「我今天發揮得很棒。感覺他今天狀況不太好，第一盤我破發幾次，這更加堅定繼續贏下去的信心，而且關鍵時刻發球也相當好，我非常高興。」辛納靠著精準擊球和強大力量，挽救全場唯一的被破發點，對戰茲維列夫改寫為7勝4負，而且自2024年起6連勝。他曾在2023年、 2024年印地安泉4強輸給最終奪冠的西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），如今在美國南加州沙漠城市更上層樓，職業生涯已經挺進所有6項ATP千分等級硬地大師賽的決戰，「這是了不起的成就，我第一次在這裡打進決賽，對我來說意義非凡。」

辛納決賽強碰尋求東山再起的梅德維夫，過往對戰8勝7負，自2024年起3連勝，「讓我們看看接下來會發生什麼。當然，下一場將會是非常艱難的考驗，但我非常開心，整體而言都取得進步，這才是最重要的。」

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