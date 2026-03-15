經典賽》日本相同錯誤竟犯3次 名將：讓能贏的球賽也贏不了

日本隊。（路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽日本隊今以5：8不敵委內瑞拉，隊史首次止步8強賽，日本隊投手群單場挨3轟，日職2座盜壘王的名將緒方耕一在日媒《日刊體育》撰寫評論指出，日本投捕犯了3個相同的錯誤。

日本隊首局對阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）內角直球投太甜，被敲陽春砲；5局上，對賈西亞（Maikel Garcia）內角直球又偏甜，被敲2分彈；6局上，對阿布瑞尤（Wilyer Abreu）夯出逆轉3分砲，委國這3轟直接擊沉日本隊。

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緒方耕一直言，這3轟共同點是「全部都是瞄準內角投出的直球，卻失投進到了好打的位置」，而且觀察球數和當下的出局數和壘間狀況，每一支全壘打發生時，投手都處於不寬裕的狀態。

「我無意責怪捕手若月。」緒方耕一強調，但經典賽跟漫長的季賽不同，球隊未能對短期賽及時切換思維，「在例行賽中，因為會反覆對戰，為了讓對方意識到內角，內角攻勢的必要性很高，但在WBC再戰機率低，應該選擇那種即便失投，挨轟機率也較低的配球方式。單場比賽因為內角直球失投挨3轟，這會讓能贏的比賽也贏不了。」

緒方耕一認為，雖然日本隊友很多強力型投手，想靠內角硬碰硬，但正因為如此，打者會更強烈意識火球，有可能採取「狙擊全壘打」的策略，「日本隊本應避開這種不必要的『硬碰硬』對決，對抗策略上的判斷確實有點錯誤。」

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