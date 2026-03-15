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高球》曾雅妮鴻海賽並列第6台將最佳！下週啟程美國盼延續好狀態

2026/03/15 15:27

曾雅妮。（記者林正堃攝）曾雅妮。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕「微笑球后」曾雅妮今天在2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽最後一輪揮出4日來最佳的71桿，最終以總桿295桿和另一台將陳敏柔並列第6，她也對於這次整體表現感到滿意，希望把好的狀態延續到接下來的比賽。

曾雅妮今天抓下2鳥、吞1柏忌，以71桿繳卡，她認為，今天其實打得還不錯，可惜有兩三個短的推桿沒推進，「我覺得果嶺判斷有點難，速度很快，像前幾天風有點大，但今天風比較小，沒有判斷得很好，有點可惜，但整體來講算是滿不錯的。」

這週東方球場旗位設定難度高，令不少球員叫苦連天，曾雅妮笑稱，本來希望用這場比賽來下一站LPGA賽事熱身，但沒想到打完卻讓她有點累，「通常比完賽，都會覺得很有自信，但這次比完就覺得，怎麼好像那裡可以進步一點，這裡也可以調整一下，每天回家會想說我今天哪裡做的很好，哪裡做得不好，我也希望可以把好的感覺延續下去。」她認為，這一場難度高，普遍成績都不好，還是有值得學習的地方。

曾雅妮明天就要出發美國，參與下週登場的 LPGA創建者盃，她表示，經過這4天比賽，身體也需要好好恢復一下，「這禮拜也有很多球迷、朋友和家人都來看我比賽，所以很開心，消耗的能量也比平常自己在外面比賽還要來得多，但我覺得是很開心的一週。」妮妮人氣依舊不減，今天比賽期間也有大批球迷一旁觀戰為她加油打氣。

日本女將菅楓華最後一回合繳出69桿，以總桿283桿封后，奪下她在日巡正賽的第2冠。

曾雅妮。（記者林正堃攝）曾雅妮。（記者林正堃攝）

曾雅妮。（記者林正堃攝）曾雅妮。（記者林正堃攝）

曾雅妮。（記者林正堃攝）曾雅妮。（記者林正堃攝）

曾雅妮。（記者林正堃攝）曾雅妮。（記者林正堃攝）

菅楓華以總桿283桿封后，奪下她在日巡正賽的第2冠。（記者林正堃攝）菅楓華以總桿283桿封后，奪下她在日巡正賽的第2冠。（記者林正堃攝）

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