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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》4強交手義大利 委內瑞拉媒體點名「最熟悉陌生人」

2026/03/15 15:36

塞維里。（法新社）塞維里。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕在擊敗日本完成壯舉後，委內瑞拉隊正準備4強戰迎戰義大利隊。委內瑞拉媒體《Diario 2001》除了以「傳奇」形容對日本勝仗，也提及，委內瑞拉將要面對本屆賽事的最大驚奇義大利隊，其教頭塞維里（Francisco Cervelli），堪稱最熟悉的對手。

委國媒體報導，羅培茲（Omar Lopez）總教練領軍的委內瑞拉隊，將在準決賽與義大利交手。義大利則是在8強戰淘汰波多黎各後晉級。

而這場比賽對委內瑞拉棒球而言意義重大，因為他們已經17年未曾打進經典賽4強。如今在擊敗世界強權日本後，全隊士氣高昂，但仍保持警惕，因為對手是一支在本屆賽事保持不敗、且已接連擊敗美國與墨西哥等強隊的歐洲球隊。

報導指出，義大利隊總教練是40歲前大聯盟捕手塞維里，對加勒比海球風相當熟悉。塞維里選手生涯曾效力洋基、海盜、勇士和馬林魚隊，擁有義大利血統的他，是義大利裔委內瑞拉人，於委內瑞拉瓦倫西亞市出生，如今他要率義大利隊面對自己出生地的國家隊伍。

報導最終也提到，歷史上在世界棒球經典賽交手紀錄方面，委內瑞拉對戰義大利雖是2勝0敗，但兩場比賽都打得十分膠著，最終都是以些微差距分出勝負。

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