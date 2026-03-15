自由車》拉約維奇台北市站反超封王 張祐誠環台賽首秀18名

張祐誠（中）單站18名表現最佳。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年國際自由車環台公路大賽今從台北市站點燃戰火，全長80.6公里的市區繞圈賽由義大利索盧森隊車手拉約維奇（Dusan Rajovic）以1小時35分44秒勇奪冠軍，穿上象徵總成績領先者的黃衫；地主小將張祐誠首度挑戰環台賽就展現初生之犢不畏虎的勇氣，以單站第18名作收，也是台灣隊最佳成績。

本屆環台賽多達全球34個國家21支隊伍，共計177位菁英好手競逐；守土有責的台灣隊五虎將，由資深車手盧紹軒領銜，率領張祐誠、洪坤弘、黃暐程、葉軒佑並肩出戰。至於旅外職業名將馮俊凱、杜志濠、李威廷及何硯宜，也以職業隊身分共襄盛舉。今年台北市站繞圈賽首次移至總統府前凱達格蘭大道出發，經國家一級古蹟景福門至仁愛圓環後返回凱達格蘭大道，單圈8.91公里，繞行9圈共80.6公里，和以往不同本次路線末段均為長直線衝刺，考驗各隊卡位和護衛主將的能力。

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比賽進入最後一圈，各隊衝刺火車開始強力加速，終點前約200公尺，首度造訪台灣的拉約維奇一度落後，但他看準時機從賽道另一側發動強襲，憑藉驚人末段加速能力，最後幾公尺反超對手，率先壓線奪下單站冠軍，同時獲得10秒減秒獎勵，以總成績領先者迎接第2站賽事，「最後200公尺時位置並不理想，但我決定放手一搏從側邊發動，直到最後幾公尺才確定能超過去，也有點驚訝能拿下黃衫。」

至於首次挑戰環台賽的小將張祐誠，獲得單站第18名，在亞洲選手排名第5，賽後他表示，最後4公里出彎後原已卡到不錯位置，但聽到後方隊友盧紹軒受到摔車波及，隨即果斷決定「自己來」，「有達到設定的目標，但我希望名次可以再往前。一開始我們決定的主將是紹軒，我是他的帶衝手，但他因摔車事故影響被關門。」

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