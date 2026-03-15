經典賽》委內瑞拉首度進軍奧運 教頭驚人告白：我沒支薪

羅培茲。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽委內瑞拉今天以8：5淘汰日本隊晉級4強，隊史首度奪下2028年洛杉磯奧運門票，總教練羅培茲（Omar López）賽後卻透露一個驚人的事實，自己是以「不支薪」的方式接下總教練一職。

羅培茲今出席賽後記者會，被問到在有眾多委內瑞拉僑民居住的邁阿密中贏球的意義，他透露，「這是個好問題，首先我要說，我做這份工作是沒有薪水的，現在，全委內瑞拉都在慶祝，大家一定都會上街，一邊喝酒一邊歡慶。對我來說，這比什麼都令人開心。」

請繼續往下閱讀...

羅培茲更說，在很多人的支持下帶領球隊，讓國家感到喜悅，這是他唯一能做的，「還有2場比賽要打，全國人民或許會為此持續慶祝一整個星期，雖然這對邁阿密有意義，但對祖國而言意義更為重大，現在身在國外的委內瑞拉同胞也一定非常高興。」

羅培茲滿臉喜悅地說，「20年後，當自己回首這段往事，能說出『我曾讓祖國幸福了一兩天』，這對我來說就足夠了。」

洛杉磯奧運的參賽名額，包含地主美國隊在內共6席，今年經典賽兼具美洲區資格賽性質，參賽的10支美洲球隊中，成績最好的前2名獲得奧運門票，多明尼加率先奪下第1張，今天委內瑞拉鎖定第2張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法