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重慶冠軍賽》丟士大戰險勝張本智和 溫瑞博決賽將和眼鏡弟上演19歲對決

2026/03/15 16:01

19歲的中國新星溫瑞博在男單4強賽力退日本一哥張本智和，殺進決賽。（取自WTT官網）19歲的中國新星溫瑞博在男單4強賽力退日本一哥張本智和，殺進決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名27的中國新星溫瑞博，今天在2026年WTT重慶冠軍賽男單4強戰第6局歷經一場「丟士大戰」後，以4:2扳倒世界排名第5的日本一哥張本智和，晚間7點半將和世界排名第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗上演19歲的青春大對決。

這一站持外卡參賽的溫瑞博，一路擊敗世界排名25的法國「小棉花」柯頓、世界排名第2的瑞典一哥莫雷加德和世界排名12的德國直拍橫打好手邱黨，爆冷殺進4強，也是中國隊的最後希望。

今天在4強戰對決速度流的張本智和，溫瑞博首局在開局4:2領先下連丟8分，11:6讓出；次局起，溫瑞博逐漸跟上張本的速度，他在9:10落後下先化解1個局點追成丟士，隨後雖然錯過3個局點，最後仍靠著強力的正手搶攻，15:13扳回一城。第3局也在7:2強勢開局後，很快的以11:5拿下。

張本智和第4局在開局1:3落後下喊出暫停，隨後改採擺短戰術，有效的破壞溫瑞博的節奏，11:7扳平戰局。但溫瑞博也很快做出調整，持續保持強勢進攻，第5局在3平後連拿3分拉開比分，11:7再度奪回領先。第6局，雙方比數交替上升，張本在9:10絕境下，化解5個賽末點後一度取得19:18領先，但隨後接發球失誤，第5度錯過局點，最終以19:21飲恨，未能將戰線拉長。

另一場男單4強賽，前4局以7:11、11:8、9:11、11:13落後的F.勒布朗，第5局展開絕地大反攻，以11:6、11:6、11:6連下3局，4:3逆轉昨晚在8強戰扳倒世界球王王楚欽的日本新秀松島輝空，繼2024年法國蒙佩利爾站奪冠後，第二度闖進冠軍賽男單決賽。

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