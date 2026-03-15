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經典賽》兩大MVP首局首打席開轟史上首見 阿庫尼亞盛讚大谷是怪物

2026/03/15 16:43

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本武士隊今天在經典賽8強以5：8不敵委內瑞拉，2連霸夢碎。兩隊開路先鋒雙雙開轟寫下賽史首見，2023年國聯MVP、委內瑞拉強打阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）賽後盛讚大谷翔平是「怪物」，但勝利是屬於他們的。

阿庫尼亞曾在2023年達成40轟、70盜壯舉，成為大聯盟史上第一人，並勇奪該年國聯年度MVP，8強賽擔任委內瑞拉的開路先鋒，首局首打席就砲轟日本隊先發投手山本由伸，不過緊接著，日本隊核彈頭大谷翔平也回敬一發首打席全壘打，把球轟進右外野看台，助隊扳平戰局。兩隊開局就敲出首打席全壘打，寫下經典賽史上首見，而兩位曾經獲得過MVP殊榮的球員，同場上演首打席全壘打互轟，這在大聯盟過去也未曾發生過。

談到大谷翔平時，阿庫尼亞表示：「當時內心湧現了各種情緒，因為大谷是世界級的超級巨星，簡直是個怪物，但這就是棒球的一部分，正如我剛才所說，最終能贏下比賽，我真的感到非常幸福。」對於能從山本由伸手中敲出全壘打，阿庫尼亞笑說，能擊潰對方的投手是最重要的事情，山本是超級巨星，也是一位非常出色的投手，很感謝上帝讓他們能贏得這場勝利。

阿庫尼亞。（路透）阿庫尼亞。（路透）

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