經典賽》「韓職出身洋投封鎖日本隊！」韓媒與有榮焉形容：日本殺手

迪黑蘇斯。（路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕在南韓隊慘敗給多明尼加隔天，日本隊也以5:8不敵委內瑞拉，C組出身、兩支亞洲代表先後止步8強。

據日媒整理報導，南韓媒體以「與韓國一樣未能突破八強」為題報導這場比賽，並點出委內瑞拉此戰的功臣之一，是曾效力韓職的左投迪黑蘇斯（Enmanuel De Jesus）。

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迪黑蘇斯4局下登板，當時委內瑞拉3分落後，他1出局後先被源田壯亮敲安、再保送若月健矢，在極為不利狀況下面對大谷翔平，最終用卡特球將其三振，拿到第2個出局數，也化解大半危機。這次三振，也是大谷翔平單場吞下2K的其中一次。

總計迪黑蘇斯2.1局投球無失分、送出3次三振，僅被擊出1安打，由於委內瑞拉隊在他投球任內逆轉，他成為這場關鍵戰役勝投。

迪黑蘇斯今年29歲，17歲就投入職棒，曾在2023年效力馬林魚隊時首度登上大聯盟，僅短暫出賽2場。前年，迪黑蘇斯效力培證英雄，去年則轉戰KT巫師，兩年韓職生涯合計出賽62場（60場先發）、防禦率3.81。去年，迪黑蘇斯先發32場，戰績9勝9敗、防禦率3.96，今年他重返美職體系加入老虎隊。

日媒整理報導指出，有韓媒評論道：「一名韓職出身的投手封鎖了日本隊。他是讓韓國棒球迷感到最熱血、最痛快的人物。只讓日本打線敲出1支安打，面對日本菁英打者展現了完美的實力示範。」也有韓媒形容，迪黑蘇斯化身「日本殺手」，讓日本隊在複賽上演「邁阿密慘案」。

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