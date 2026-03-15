經典賽》國家隊0：10遭扣倒後熱身賽仍爆滿！韓媒點出韓職隱憂

南韓隊在經典賽8強遭多明尼加扣倒。（資料照，美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣與南韓職棒近年都掀起熱潮，進場觀眾數持續寫下紀錄，南韓國家隊昨雖在經典賽遭多明尼加以10：0扣倒，當天隨後進行的熱身賽仍可以完售，讓南韓媒體反思職棒熱潮與整體實力的落差。

《OSEN》昨指出，韓職2024、2025年總進場人數都突破千萬，韓華鷹上季在新球場大田韓華生命球場平均進場人數為123萬1840人，寫下首度有球隊累積進場人數超過百萬的紀錄。

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韓華鷹昨在主場與SSG登陸者進行熱身賽，1萬7000個座位全部完售，今天王牌文東珠先發，門票同樣完售，另外今起亞虎與巫師的熱身賽也有12195人，樂天巨人與LG雙子的賽事有17240人，韓職今5場熱身賽就有3場觀眾人數突破萬人。

《Mania Times》今撰文點出國家隊慘敗卻未影響熱身賽進場熱潮的現象，「國家隊在經典賽以0：10遭多明尼加結束比賽後3小時，國內的熱身賽卻出現了難以制置信的情況，球場座無虛席，韓職發生了什麼事呢？」

該文分析，之所以會有這樣的奇特現象來自韓職近幾年吸引不少「MZ世代」的球迷，對這些球迷而言，棒球不再只是單純的競技運動，更像是一種文化內容與娛樂活動，「對他們而言，棒球不僅是紀錄與勝負的戰場，更像是與朋友一起吃喝玩樂的『時髦遊樂園』，也是分享自己支持球員故事的粉絲文化場域。」

報導提到，有些球迷會把自己支持年輕新秀的成長過程，當做一種類似偶像養成模擬的體驗來享受，「與其因為眼前的失誤或比賽水準不高而憤怒，他們更為球員的個性與故事狂熱。這種以粉絲文化為核心的『粉絲型棒球』，正是推動1200萬觀眾的關鍵動力，與國際賽場上的慘敗相比，能親眼看到並支持『我的球員』所帶來的快樂，反而成為更重要的價值。」

「只要票房好就可以了嗎？」該文話鋒一轉表示，培證英雄讓高中畢業後的新人立即上一軍的做法後來席捲整個聯盟，愈來愈多未準備好的新人被推上一軍，「放棄系統性培養、選擇直接投入實戰的代價，正以比賽品質下降與國際賽事競爭力減弱的形式逐漸顯現。然而，在粉絲的歡呼聲中，這些問題似乎被掩蓋了。」

文末指出，雖然「球員偶像化」能帶來娛樂姓，但體育的本質價值終究在於高水準的競技表現，韓職若想長久發展，就不能沉醉於現在的熱潮，反而必須反思、重建目前崩壞的養成體系，從根本提升聯盟水準，「回報球迷熱情的唯一途徑，是在『看球』的樂趣之外，進一步提高『打球』的完成度。」

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