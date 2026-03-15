高球》鴻海公開賽日新星菅楓華奪冠 曾雅妮、陳敏柔台將最佳

菅楓華以總桿283桿封后，奪下她在日巡正賽的第2冠。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽今天進行最後一回合，20歲的日本女將菅楓華繳出69桿，以總桿283桿捧起金盃，這也是她在日巡正賽的第2冠；台將方面，「微笑球后」曾雅妮和陳敏柔都以總桿295桿獲得並列第6名，為台將中最佳。

20歲的菅楓華今天抓下6鳥、吞3柏忌，以69桿繳卡，而她也是少數能在這場比賽中不僅一日繳出低於標準桿的選手，她認為，主要是推桿發揮得很好。

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收下生涯第2座日巡正賽冠軍，菅楓華坦言，這一冠來得比想像中快，而且這次的球場難度非常的高，所以在比賽的過程中，其實也非常緊張，但是盡量維持自己內心的穩定，打出自己的高爾夫球。至於拿到冠軍獎金後會怎麼運用，她笑說：「想吃美食犒賞一下自己。」

台灣女將方面，曾雅妮今天抓下2鳥、吞1柏忌，以71桿繳卡，最終以總桿295桿並列第6。而原本在前3回合打完暫時以並列第2落後的陳敏柔，這回合起伏頗大，她抓下1鳥，吞下7柏忌，以78桿繳卡，同樣以295桿並列第6，她認為，心態上還要再調整跟進步。

曾雅妮。（記者林正堃攝）

陳敏柔。（記者林正堃攝）

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