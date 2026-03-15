自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》鴻海公開賽日新星菅楓華奪冠 曾雅妮、陳敏柔台將最佳

2026/03/15 18:13

菅楓華以總桿283桿封后，奪下她在日巡正賽的第2冠。（記者林正堃攝）菅楓華以總桿283桿封后，奪下她在日巡正賽的第2冠。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕2026台灣鴻海女子高爾夫公開賽今天進行最後一回合，20歲的日本女將菅楓華繳出69桿，以總桿283桿捧起金盃，這也是她在日巡正賽的第2冠；台將方面，「微笑球后」曾雅妮和陳敏柔都以總桿295桿獲得並列第6名，為台將中最佳。

20歲的菅楓華今天抓下6鳥、吞3柏忌，以69桿繳卡，而她也是少數能在這場比賽中不僅一日繳出低於標準桿的選手，她認為，主要是推桿發揮得很好。

收下生涯第2座日巡正賽冠軍，菅楓華坦言，這一冠來得比想像中快，而且這次的球場難度非常的高，所以在比賽的過程中，其實也非常緊張，但是盡量維持自己內心的穩定，打出自己的高爾夫球。至於拿到冠軍獎金後會怎麼運用，她笑說：「想吃美食犒賞一下自己。」

台灣女將方面，曾雅妮今天抓下2鳥、吞1柏忌，以71桿繳卡，最終以總桿295桿並列第6。而原本在前3回合打完暫時以並列第2落後的陳敏柔，這回合起伏頗大，她抓下1鳥，吞下7柏忌，以78桿繳卡，同樣以295桿並列第6，她認為，心態上還要再調整跟進步。

曾雅妮。（記者林正堃攝）曾雅妮。（記者林正堃攝）

陳敏柔。（記者林正堃攝）陳敏柔。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中