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TPBL》戰績緊追！夢想家擊敗雲豹收6連勝 簡浩點出贏球關鍵

2026/03/15 18:45

林俊吉。（夢想家提供）林俊吉。（夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕福爾摩沙夢想家今天在主場迎戰聯盟龍頭台啤雲豹，洋將班提爾拿下全隊最高20分，從板凳出發的林俊吉進帳18分，率隊以111：84笑納6連勝，目前他們和第1的雲豹僅剩2場勝差。

雲豹今天開賽火力全開，一度取得16：6領先，但夢想家很快反擊，回敬一波20：6攻勢超車，即便雲豹在第2節靠著迪亞洛和麥卡洛發揮扳平，夢想家仍很快穩住陣腳，半場打完暫時以62：56領先。

易籃後，雲豹在克羅馬帶領下一度縮小差距，但夢想家輪到蔣淯安挺身而出，聯手林俊吉、霍爾曼再次擴大優勢，而雲豹也無力回擊，只能苦吞3連敗。

夢想家班提爾14投7中，轟下全隊最高20分、12籃板，替補上陣的林俊吉進帳18分，霍爾曼也有17分、12籃板進帳。雲豹方面，迪亞洛砍下全場最高27分、8籃板，克羅馬則繳出20分、7助攻，林信寬拿下11分為本土最高。

夢想家總教練簡浩表示：「開賽節奏有點慢，讓對手打出一波 16：6 的攻勢。擺出雙衛陣容後，我們能把比賽速度帶起來；我也很相信這套雙衛組合，會越打越順。」蔣淯安則說：「我覺得擺出這樣的陣容，讓我和阿吉都很舒服。當對位時遇到對手站前防守、出球路線被卡住，場上還有第二、第三個持球點可以接應處理，不只推進，也能做出更多進攻選擇，讓整體進攻更順暢。」

林俊吉。（TPBL提供）林俊吉。（TPBL提供）

蔣淯安。（夢想家提供）蔣淯安。（夢想家提供）

霍爾曼。（TPBL提供）霍爾曼。（TPBL提供）

林信寬。（TPBL提供）林信寬。（TPBL提供）

克羅馬。（TPBL提供）克羅馬。（TPBL提供）

高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）

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