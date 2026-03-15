經典賽》12強冠軍戰才輸台灣⋯ 日媒憂心拿不到奧運參賽權

日本無緣經典賽4強。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽委內瑞拉今天以8：5淘汰日本隊晉級4強，隊史首度奪下2028年洛杉磯奧運門票，確認跟地主美國、多明尼加各有1席，而奧運剩餘3個名額將在明年11月的世界棒球12強賽，或是2028年最終資格賽廝殺爭奪，已有日本媒體擔心將是一場硬仗。

日媒《中日體育》報導，下一屆12強賽的參賽國家數將從12國擴大至16國，由於日本隊在上屆冠軍戰敗給同屬亞洲區的台灣隊而屈居亞軍，「可以預見下一屆將會是一場勢必艱辛的硬仗。」

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日本隊在2021年東京奧運靠地主國獲得參賽資格，奪下金牌，但仍要在12強和最終資格賽角逐2028年參賽權，日本球迷在網路上也出現不安的聲音，「恐怕又要跟韓國、台灣決一死戰了。」、「連參賽權都拿不到的可能性是真的存在，這超不妙的吧。」

洛杉磯奧運剩餘3個名額，將於明年11月的12強賽決定亞洲區1席、歐洲／大洋洲區的1席。至於最後1席則將於2028年的最終資格賽，開打時間落在2028年3月之前，將由6隊角逐，參賽隊伍為最近一屆洲際錦標賽排名最高但尚未取得資格的球隊，包括亞錦賽前2名、歐錦賽前2名、非錦賽第1名、大洋洲錦標賽第1名。

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