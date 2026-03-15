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TPBL》高國豪砍25分、馬力打出代表作 攻城獅痛宰國王收2連勝

2026/03/15 19:24

高國豪。（TPBL提供）高國豪。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天在主場迎戰新北國王，攻城獅洋將馬力繳出29分、16籃板，高國豪進帳25分，率隊以113：90痛宰對手，收下2連勝，同時他們也超車國王，登上聯盟第3。

近期收下2連勝的國王，今天迎回主力後衛李愷諺，踢館攻城獅。首節打完國王暫時以1分小幅領先，但攻城獅在第2節靠著馬力單節包辦11分、高國豪進帳8分，聯手帶隊打出34：21攻勢超車，半場打完攻城獅暫時以59：47領先。

攻城獅上半場三分球命中率58.3%，馬力包辦17分全場最高，高國豪12分次之；國王方面，飛米半場13分全隊最高，沃許本12分次之。

攻城獅在第3節進攻多點開花，劉丞勳單節包辦8分助隊保有領先優勢，但這節攻城獅失誤增加，國王趁這機會在這節尾聲反擊，林書緯、沃許本接力得分，助隊在3節打完追到8分差。不過，攻城獅在末節回穩，單節34：19奠定勝基。

攻城獅今天4人得分上雙，馬力拿下29分、16籃板，高國豪進帳25分、9助攻，徐小龍攻下17分；國王方面，沃許本進帳26分、11籃板，飛米22分次之，今天回歸的李愷諺攻下10分。

劉丞勳。（TPBL提供）劉丞勳。（TPBL提供）

馬力。（TPBL提供）馬力。（TPBL提供）

飛米。（TPBL提供）飛米。（TPBL提供）

李愷諺。（TPBL提供）李愷諺。（TPBL提供）

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