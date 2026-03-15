PLG》本土火力復甦！陳又瑋23分、周桂羽20分 勇士宰獵鷹止敗

勇士擊敗獵鷹。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕賽前吞下2連敗的富邦勇士，今天在主場迎戰台鋼獵鷹，本土球員火力復甦，陳又瑋進帳23分、周桂羽20分，加上古德溫挹注28分，率隊以114：89止敗。

近期陷入連敗泥淖的勇士，今天面對聯盟第2的獵鷹在首節打完戰成平手，但第2節古德溫挺身而出，一人包辦14分，率隊超車，並在半場打完暫時以51：43領先。

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古德溫上半場拿下14分全隊最高，揚科維奇13分次之；獵鷹方面，谷毛唯嘉11分全隊最高。

易籃後，獵鷹急起直追，白薩、谷毛唯嘉接力得分助隊緊追，眼看對手進逼，陳又瑋跳出命中三分球，助隊穩住優勢，隨後獵鷹開始在外線開火，陳范柏彥、谷毛唯嘉輪流命中三分球，加上麥拉倫跳投，獵鷹超車；只是勇士很快回穩，周桂羽連拿8分，眼看又要被甩開，但麥拉倫飆進壓哨三分球，助獵鷹在3節打完追到2分落後。

末節勇士一波19：5攻勢擴大領先，陷入得分荒的獵鷹也無力逆轉戰局，吞下近期的3連敗。

勇士今天3人得分突破20分，古德溫拿下28分、8籃板，陳又瑋23分次之，周桂羽三分球6投4中進帳20分；獵鷹方面， 谷毛唯嘉拿下19分最高，貝納師17分次之。

富邦勇士古德溫。（記者陳逸寬攝）

陳又瑋。（記者陳逸寬攝）

周桂羽。（記者陳逸寬攝）

獵鷹吞敗。（記者陳逸寬攝）

谷毛唯嘉。（記者陳逸寬攝）

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