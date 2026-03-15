自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》本土火力復甦！陳又瑋23分、周桂羽20分 勇士宰獵鷹止敗

2026/03/15 19:30

勇士擊敗獵鷹。（記者陳逸寬攝）勇士擊敗獵鷹。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕賽前吞下2連敗的富邦勇士，今天在主場迎戰台鋼獵鷹，本土球員火力復甦，陳又瑋進帳23分、周桂羽20分，加上古德溫挹注28分，率隊以114：89止敗。

近期陷入連敗泥淖的勇士，今天面對聯盟第2的獵鷹在首節打完戰成平手，但第2節古德溫挺身而出，一人包辦14分，率隊超車，並在半場打完暫時以51：43領先。

古德溫上半場拿下14分全隊最高，揚科維奇13分次之；獵鷹方面，谷毛唯嘉11分全隊最高。

易籃後，獵鷹急起直追，白薩、谷毛唯嘉接力得分助隊緊追，眼看對手進逼，陳又瑋跳出命中三分球，助隊穩住優勢，隨後獵鷹開始在外線開火，陳范柏彥、谷毛唯嘉輪流命中三分球，加上麥拉倫跳投，獵鷹超車；只是勇士很快回穩，周桂羽連拿8分，眼看又要被甩開，但麥拉倫飆進壓哨三分球，助獵鷹在3節打完追到2分落後。

末節勇士一波19：5攻勢擴大領先，陷入得分荒的獵鷹也無力逆轉戰局，吞下近期的3連敗。

勇士今天3人得分突破20分，古德溫拿下28分、8籃板，陳又瑋23分次之，周桂羽三分球6投4中進帳20分；獵鷹方面， 谷毛唯嘉拿下19分最高，貝納師17分次之。

富邦勇士古德溫。（記者陳逸寬攝）富邦勇士古德溫。（記者陳逸寬攝）

陳又瑋。（記者陳逸寬攝）陳又瑋。（記者陳逸寬攝）

周桂羽。（記者陳逸寬攝）周桂羽。（記者陳逸寬攝）

獵鷹吞敗。（記者陳逸寬攝）獵鷹吞敗。（記者陳逸寬攝）

谷毛唯嘉。（記者陳逸寬攝）谷毛唯嘉。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中