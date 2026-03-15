拔河世錦賽》台灣隊兩日橫掃9面金牌！改寫隊史最佳紀錄

世界室內拔河錦標賽台灣隊贏得女子540公斤級金牌。（拔河協會提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026年台北世界室內拔河錦標賽今在台北小巨蛋圓滿落幕，台灣男、女子代表隊最後一天賽事一口氣進帳5金，總計兩天錦標賽橫掃9面金牌，一舉超越台灣在2020年愛爾蘭室內世錦賽最佳5金、1銀隊史紀錄，且締造歷史新猷傲視群倫，同時也為9月16-19日在南非的莫賽爾貝（Mosselbay,South Africa）舉行的「2026年世界室外拔河錦標賽」先壯行色。

下屆室內世錦賽於2027年3月在義大利的莫爾貝尼奧（Morbegno,Italy）舉行，屆時台灣代表隊將會有更嚴苛的考驗與挑戰，不過本屆地主選手在自家舉辦的世錦賽堪稱驚喜連連，除了台灣女隊順利完成女子500公斤級四連霸外，台灣男隊更是在男子640公斤級、680公斤級贏得歷史首面金牌，而單屆贏得9面金牌更是歷屆參賽各國之冠，實屬難能可貴的表現。

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台灣女隊上一屆在女子540公斤級挑戰三連霸失利，本屆在金牌戰迎戰勁敵巴斯克，在全場觀眾加油聲中發動猛烈攻勢，展現強大實力，以直落二擊退巴斯克，再次登頂頒獎台。

總教練郭昇表示，選手在去年九月室外賽結束後便開始集訓，加強重量訓練與技術強度，比賽時把平時練習水準發揮出來，成為致勝關鍵，接下來選手休息一週後將開始備戰九月室外錦標賽。

女子540公斤級冠軍隊選手洪甯暄指出，上屆僅參加公開賽，本屆參與錦標賽強度更高、壓力更大，不過前兩日公開賽表現不錯，再加上教練在場邊指導，給了她們充足的信心，因此在賽場上的表現比練習時更加出色。

參加男子640公斤級的台灣男隊在預賽獲得全勝戰績，進入在決賽階段接連擊敗荷蘭和義大利兩支歐洲勁旅，收下臺灣在該級別歷史首面金牌。

男隊選手蘇俊傑提到這次訓練強度提升，賽前模擬準備充足，比賽時沒出太多狀況。台灣男隊總教練陳建文表示，目標就是今年將金牌留在台灣，因此把最重和最有力的選手安排在680公斤和640公斤級出賽，再加上選手賽前的力量和體力恢復都很理想，比賽時戰術完整發揮，成功在兩個級別摘下首金。

台灣代表隊上一屆在公開混合580公斤級銀恨，這次以全勝之姿晉級四強，與衛冕軍巴斯克會師決賽。臺灣好手以猛攻瓦解巴斯克強悍防守，最終以直落二取勝，報了上屆在金牌戰落敗的一箭之仇。

公開男子560公斤級台灣男隊以預賽第三晉級四強賽，遭遇同為耐力型的巴斯克代表隊，鏖戰三局後吞敗，在銅牌戰中再次陷入三局苦戰，最終惜敗義大利，無緣頒獎台，成為這次台灣代表隊唯一未奪牌的量級，至於U23男子和U23女子賽事則皆順利摘金。

世界室內拔河錦標賽台灣隊贏得女子540公斤級金牌。（拔河協會提供）

世界室內拔河錦標賽台灣隊贏得男子640公斤級金牌。（拔河協會提供）

世界室內拔河錦標賽台灣隊贏得混合580公斤級金牌。（拔河協會提供）

世界室內拔河錦標賽台灣隊贏得女子540公斤級金牌。（拔河協會提供）

世界室內拔河錦標賽台灣隊贏得男子640公斤級金牌。（拔河協會提供）

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