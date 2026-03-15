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經典賽》日本衛冕夢碎止步8強 大谷翔平自責能力不足「贏球關鍵沒掌握」

2026/03/15 20:18

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本隊今天在經典賽8強賽以5：8敗給委內瑞拉，無緣寫下連續6屆都打進4強的紀錄，隊史首度止步8強。當家二刀流巨星大谷翔平更成為最後一位出局數，他賽後受訪坦言自己能力不足，未能在第4局適時敲安，幫助球隊多拿點分數。

大谷翔平首局首打席開轟，幫助日本隊扳平戰局，3局下第2打席遭委內瑞拉故意四壞球保送，不過佐藤輝明先是敲出超前二壘安打，而森下翔太更補上左外野3分砲，日本隊該局灌進4分，取得5：2的領先。

日本隊在第4局攻勢再起，一二壘有人、1出局輪到大谷翔平打擊，可惜他被委內瑞拉左投黑蘇斯（Enmanuel De Jesus）三振出局。大谷翔平賽後談到這個打席時表示，「如果我能在那個時候敲出一支安打，戰況或許會完全不同，這是我自己的能力不足，那個打席有可能成為贏球的關鍵之一。」

大谷成為此役最後一名出局的打者，他坦言，最後一顆是可以打得到的球，但因為對方的球很有力，最後變成了飛球，感覺還是沒能徹底掌握住。他認為，這是一場很可惜的比賽，有很多能贏球的機會，他們並不是全程被壓著打，但對手的投打表現都出色，很可惜不能將勝利拿下。

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