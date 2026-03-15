瑞士賽》李芳任／李芳至直落二拍下丹麥勁敵 本季首冠開張

李芳任／李芳至直落二拍下丹麥勁敵奪冠。（羽協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕土銀雙胞胎李芳任／李芳至今天在超級300系列瑞士羽球公開賽男雙決賽，以21：18、21：13拍下丹麥組合倫加德（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），進帳本季首冠，也是台灣男雙在這站賽事最佳成績。

世界排名23的李芳任／李芳至本季在泰國大師賽、德國公開賽晉級8強，但其他賽事都在首輪出局，但這次瑞士賽重拾競爭力，8強逆轉同為土銀的隊友陳政寬／林秉緯，本季首度闖進BWF世界巡迴賽4強，昨天也逆轉丹麥黑馬克里斯丁（Christian Faust Kjær）／克亞爾（Rasmus Kjær）收下決賽門票。

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李芳任／李芳至今天和世界排名24的丹麥倫加德／維斯特加德爭冠，雙方過去沒有交手紀錄。

李芳任／李芳至今天首局一度以3：7落後，但兩人很快穩住陣腳連拿3分追平，之後也先逼出局點，即便被追回一分也沒被打亂節奏，最後以21：18先馳得點。

手握一局的李芳任／李芳至，第2局打出一波5：1攻勢，但丹麥組合調整發球節奏，多次製造台灣組合失誤，連追5分，好在下一拍成功守住，台灣組合仍率先拿下第11分。技術暫停後，雙胞胎連拿5分擴大領先，也帶給對手不小壓力，最後關頭丹麥組合回擊出界，讓李芳任／李芳至先出現冠軍點且隨即兌現，以21：13收下勝利。

李芳任／李芳至直落二拍下丹麥勁敵奪冠。（羽協提供）

李芳任／李芳至直落二拍下丹麥勁敵奪冠。（羽協提供）

李芳任／李芳至直落二拍下丹麥勁敵奪冠。（羽協提供）

李芳任／李芳至直落二拍下丹麥勁敵奪冠。（羽協提供）

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