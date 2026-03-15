經典賽》「台灣只有2300萬人口投手卻更厲害...」韓球界反思1制度

郭彬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓隊在經典賽止步8強，該國媒體在回顧本屆賽事時對投手斷層表達擔憂，球界也開始思考職業聯盟的制度，對於未經選秀旅外後回國要禁賽2年的「球監」提出質疑。

《Mydaily》報導，曾效力韓職英雄隊的左投姜里湖近日在個人頻道上對韓職目前未經選秀旅外回國必須禁賽2年的制度提出質疑，「韓國人口有5000萬，台灣只有2300萬，投手卻比我們更好，台灣的系統很棒，制度比韓國靈活許多。像安佑鎮、郭彬這種有天賦的選手就會直接出國，讓球員從小就接觸先進的棒球系統。」

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姜里湖提到，在南韓如果跳過選秀直接出國必須遭禁賽2年，「台灣跟我們對決時的投手都是旅外，所以我不認為這是個好制度，對於失敗後回國的人來說，這項條款太殘酷了，但台灣在球員失敗歸國後反而給予更好的待遇，社會氛圍是『失敗也沒關係，放心去挑戰』。這樣球員心情更好，表現自然也會提升，因為國家在背後支持，失敗了也有可以回去的地方，台灣的投手就是在這樣的環境下成長的。」

報導指出，韓職在秋信守之後幾乎就沒有跳過韓職挑戰美職成功的例子，多半是透過入札制度赴美，此條款是KBO為保護聯盟設立的條款，確保人才供應不會出現斷層，但對於此規定的質疑聲浪也一直沒有停過，報導舉台灣為例，指出雖然台灣小聯盟球員站上大聯盟的例子不算多，但許多球員在小聯盟累積經驗、成長後，也確實提升國家隊的競爭力，「自2018年以來，台灣在國際賽事對上韓國取得5勝2敗的壓倒性優勢，這一點不容忽視。」

報導最後總結，台灣透過這種方式提升國際競爭力，南韓則是選擇保護國內聯盟，「這項制度本身並不一定是錯的，但若要分析並借鑒台灣棒球近年的快速成長，同時讓韓國棒球能同時兼顧聯盟品質與國際競爭力，確實有必要重新審視，有說法認為台灣不斷出現球速輕鬆突破150公里且具備控球能力的投手是旅外訓練帶來的成果。」

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