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PLG》本土球員復活和蔡文誠有關 周桂羽也獲棒球啟發：想把球迷打回來

2026/03/15 20:36

周桂羽。（記者陳逸寬攝）周桂羽。（記者陳逸寬攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦勇士本土球員今找回攻擊火力，陳又瑋進帳23分、周桂羽20分，兩人率隊以114：89擊敗台鋼獵鷹止敗。周桂羽坦言，這季球隊無論戰績、比賽內容都不如預期，希望能用好表現把球迷打回來。

勇士今天3人得分突破20分，古德溫拿下28分、8籃板，陳又瑋23分次之，周桂羽三分球6投4中進帳20分。周桂羽表示，賽前球員、教練團都開了會，「其實我沒想太多，但想把球迷打回來，大家都知道我們這季戰績、內容都不如預期，希望從這場開始反彈，下一場比賽可以有更好內容跟成績。」

周桂羽透露，球員會議當中老將蔡文誠提點了大家許多，「誠哥提醒我們，只要上了球場，即便是做很小事情，都要拼命去做好，無論是搶籃板還是去防守，他告訴大家，只要每個人正負分多一分，就有機會把比賽贏下來。」

擺脫近期低潮，周桂羽透露，主要是看了許多優秀運動員的訪談，自己也持續訓練，「前陣子看到，棒球員也都會遇到一樣的問題，但還是要相信訓練，一樣去努力，在比賽中展現出來。」

總教練吳永仁也給予球員肯定，「這對球隊來說很重要，兩個本土都超過20分，而兩人也都在防守上下很多苦心跟力量，這就是我們現在需要的，我們需要這樣年紀的球員站出來，不只有洋將，本土每個人都能跳出來，不管是在防守或進攻上 。」

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