重慶冠軍賽》激戰7局扳倒中國新星蒯曼 17歲張本美和冠軍賽首冠開張

張本美和在女單決賽扳倒中國新星蒯曼，首度在冠軍賽奪冠。（取自WTT官方臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的日本小將張本美和今晚在2026年WTT重慶冠軍賽女單決賽，以4:3力退世界排名第5的中國好手蒯曼，奪下生涯首座冠軍賽女單后冠，收下6萬美元冠軍獎金和1000分積分，下週世界排名將從第8上升至第5。

張本美和在2024年法國蒙佩利爾站和去年德國法蘭克福站決賽，先後敗給同胞好手大藤沙月、早田希娜，和冠軍緣慳一面。這一站，張本美和連續擊敗威爾斯小將赫爾西、中國新秀石洵瑤，4強再以4:1解決大藤沙月，第三度闖進冠軍賽決賽。

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張本美和生涯和蒯曼交手4次，僅在去年仁川冠軍賽8強戰以直落四獲勝，今年亞洲杯則以1:4敗北。面對手感發燙的蒯曼，張本美和很快就進入比賽狀態，首局以11:6輕鬆拿下，前兩輪分別扳倒世界球后孫穎莎、王藝迪的蒯曼，第2局在開局1:5落後下如睡獅乍醒，以11:9、11:7連趕2局。關鍵第4局，蒯曼在開局3:7落後下追到9平，還逼出張本美和的暫停，但決勝時刻，張本接發球直接搶攻得手，加上蒯曼發球搶攻出界，張本美和11:9扳平後，第5局乘勝追擊，11:6再下一城。

第6局，蒯曼開局連丟3分後喊出暫停，重回比賽後靠著連續兩顆幸運的擦網球追近比分，11:9追回1局。決勝局，張本在開局3:0、7:3領先下，一度被追到7:5，關鍵時刻靠著一記絕妙的防守，再度拉開比數，最終11:5快意封后。

男單決賽，世界排名第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗打出擅長的速度戰，以4:1（11:5、11:8、9:11、11:7、13:11）終結19歲地主新星溫瑞博的驚奇之旅，繼2024年蒙佩利爾站之後第二度在冠軍賽奪冠。溫瑞博雖然未能一黑到底，世界排名仍將從27名躍居17名，再創生涯最佳。

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