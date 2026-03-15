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TPBL》正負值達36獲主帥威森肯定 高國豪本季專打國王？

2026/03/15 21:35

高國豪今日攻下25分9助攻，正負值高達36。（攻城獅提供）高國豪今日攻下25分9助攻，正負值高達36。（攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕新竹攻城獅今天在高國豪繳25分帶領下，以113：90擊敗新北國王，他的表現也獲得主帥威森肯定，「通常我不太個別稱讚球員，但高國豪今天正負值達36，這很罕見，且也是要在場上各個面向都能幫助球隊。」

攻城獅今天面對國王在首節打完以1分小幅落後，但第2節在馬力單節包辦11分帶領下，半場打完暫時以59：47領先，而面對國王在第3節反撲，攻城獅也未自亂陣腳，末節高國豪、馬力和徐小龍輪流跳出，帶隊揚長而去。

攻城獅今天4人得分上雙，馬力繳全場最高29分、16籃板、4抄截，高國豪斬獲25分、9助攻，他的正負值高達36，表現獲主帥威森肯定，「看得出來現在國豪把專注力放在團隊勝敗上，正負值要達到這數字很罕見，得在比賽中各面向都做得很好，另外，馬力在今天強勢回歸也是令團隊興奮的好消息。」

這季高國豪5度和國王交手，有3戰拿超過20分，打得算順手，但他認為，其實就按照策略執行，該進攻時就進攻，也希望能幫助團隊。至於今日的團隊表現，高國豪說：「我會用無私來形容我們的表現，每一位球員都帶著『團隊至上』的理念分享球。也很高興徐小龍在關鍵時刻跳出來，我相信我們能延續這波二連勝的士氣再拿下更多勝利。」

馬力今日打出加盟攻城獅後代表作，單場拿下29分、16籃板、4抄截，馬力表示：「今天我們防守端的設定奏效，大家都各司其職，讓我更容易保護籃板球。我也感受到主場球迷滿滿的能量，雖然我昨天表現不是太好，但我知道自己能如何幫助球隊，我會持續努力爭取更好的表現來取勝。」

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