拔河世錦賽》賴清德總統致電祝賀 台灣地主男女隊伍連創金喜

運動部代為致送總統賀電給我國榮獲男女混合580公斤級金牌的代表隊。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026年台北世界室內拔河錦標賽在台北小巨蛋落幕，台灣男、女子代表隊週日豪奪5金，總計兩天橫掃9面金牌，超越2020年愛爾蘭室內世錦賽5金、1銀隊史紀錄，總統賴清德總統獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆賽事我國代表隊表現極為優異，今日奪金項目及對抗歷程包括：男女混合組580公斤級在與巴斯克地區、拉脫維亞、烏克蘭、義大利、香港、荷蘭及泰國等7個強勁對手的高強度對抗中脫穎而出，成功奪金；男子組640 公斤級面對義大利、荷蘭、英格蘭、拉脫維亞及巴斯克地區等各國勁旅，憑藉鋼鐵般意志強勢攻頂；女子組 540公斤級則與烏克蘭、日本、泰國、越南、巴斯克地區及南韓展開激戰，我國女將發揮絕佳默契順利封后；此外，U23男子組600公斤級在與烏克蘭、巴斯克地區的對決中展現新生代實力登頂；U23女子組500公斤級也在與巴斯克地區的頂尖對抗中脫穎而出，再添一金。

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我國代表隊本屆世錦賽中展現強大競技實力，共計獲得9面金牌，不僅成功捍衛主場，更讓世界看見台灣。運動部表示，我國代表隊展現拔河運動的深厚國際競技力，無論是在世界運動會等綜合性賽會，或各項單項錦標賽，皆是頒獎台上的常勝軍。未來政府將持續挹注資源，優化訓練環境，作為選手最堅強後盾，期盼更多頂尖拔河好手能在世界舞台綻放光芒。

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