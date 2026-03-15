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經典賽》大谷翔平成最後出局數 栗山英樹：這是棒球之神給的新作業

2026/03/15 22:37

大谷翔平。（歐新社）大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本隊今天在經典賽8強賽以5：8敗給委內瑞拉，隊史首度止步8強，無緣寫下連續6屆都打進4強的紀錄。上屆冠軍教頭栗山英樹今晚在日本電視節目表示，大谷翔平成為最後一個出局數，這代表他的故事尚未完結，棒球之神又給了他新的作業。

栗山英樹曾在2023年的經典賽率領日本隊奪下睽違14年的冠軍，成為經典賽史上第2支7戰全勝的球隊。他也是大谷翔平的恩師，曾與他在日職火腿和經典賽並肩作戰5年，大展鬼神二刀流。大谷受訪曾表示，如果不是栗山監督，自己也不會加入火腿。

對於大谷翔平在本屆經典賽無緣率領日本隊達成2連霸，栗山英樹表示，這是一場向全世界展現「這就是大谷翔平」的比賽，作為打者的大谷翔平，抱持著「要讓所有人一起贏球」的覺悟，在很多方面帶領著球隊前進。栗山也坦言，正因為這樣，大谷現在應該非常不甘心吧。

大谷翔平在8強賽9局下半敲出游擊上方飛球被接殺，成為此役的最後一位打者，這與3年前他在對美國的冠軍賽對楚奧特投出再見三振，幫助日本隊奪冠形成了鮮明對比。

對於這樣的結局，栗山英樹說道：「雖然最後是以大谷翔平結束，但我覺得故事還會繼續下去，這樣的結局會連接到怎樣的故事呢？就像上一次的結局一樣，棒球之神總是會留給大谷一道功課，我覺得棒球之神對他的成就還不滿足，但這正是大谷翔平這不斷進化的軌跡。」

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