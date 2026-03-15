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中職》威能帝火球連發 讓曾豪駒眼睛一亮的卻是新秀王奕翔

2026/03/15 22:08

樂天桃猿王奕翔。（樂天桃猿提供）樂天桃猿王奕翔。（樂天桃猿提供）

〔記者徐正揚／斗六報導〕去年包辦年度與台灣大賽雙料MVP的威能帝今天首次在公辦熱身賽亮相，用40球有16球至少飆上150公里，最快球速測得151公里，他以3局被打2安失1分的好投，帶領樂天桃猿以5：2擊敗台鋼雄鷹，最讓總教練曾豪駒眼睛一亮的卻是新秀王奕翔。

威能帝以連續4個150公里起跳的速球開場，第1顆變化球被湯家豪敲出安打，之後改為快慢配速，先三振陳文杰再讓魔鷹擊成飛球出局，3局上球速略降，被吳柏萱二壘安打、王博玄高飛犧牲打失掉分數。

總教練曾豪駒指出，威能帝連同自辦在熱身賽是第2次出賽，選手都有自己的調整節奏，球速有150公里代表維持不錯的狀況，相對於魔爾曼、麥斯威尼2位新洋投在12日各投2局，威能帝已經準備好迎接開季。

艾菩樂以第3任投手登板，用30球投3局，沒被打安打無失分，最快球速145公里，曾豪駒表示，艾菩樂的控球一直不錯，這場投球角度、變化球位置大致都有維持住，雖有幾球偏高但可藉由熱身賽再做修正。

王奕翔年初在石垣島交流賽測得球速超過150公里，9局上登板讓台鋼3上3下，最快球速測得148公里，曾豪駒表示，今天第1次看王奕翔在實戰投球有被驚豔到，畢竟是高中畢業剛加入職棒，球隊對他有些計畫要去安排，希望逐漸提升他的身體強度，再審慎考慮今年是否讓他在一軍出賽。

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