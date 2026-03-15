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網球》錯過兒子生日成動力！湯森攜手辛妮亞可娃印地安泉女雙奪冠

2026/03/15 22:16

美國地主湯森（左）攜手捷克好手辛妮亞可娃勇奪印地安泉網賽女雙冠軍。（法新社）美國地主湯森（左）攜手捷克好手辛妮亞可娃勇奪印地安泉網賽女雙冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國地主湯森（Taylor Townsend）攜手捷克好手辛妮亞可娃（Katerina Siniakova）甜蜜復仇，7：6（7：4）、6：4力退第5種子哈薩克達尼利娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯尼琪（Aleksandra Krunic），第3種子「美捷聯軍」5連勝且1盤未失，勇奪印地安泉網賽女雙冠軍，也是兩人暌違年餘再度攜手笑捧金盃。

左右開弓的湯森／辛妮亞可娃，過去一年來已兩度栽在達尼利娜／克魯尼琪的拍下，包括2025年法國公開賽8強，以及今年初澳洲公開賽8強，如今在美國南加州沙漠城市狹路相逢，這對前世界女雙球后搭檔汲取教訓，耗費1小時34分鐘擊敗「哈塞組合」， 合力贏得第4座冠軍，也是自去年2月下旬同樣WTA千分等級杜拜以來再度掄元，她們先前還獲得2024年溫布頓錦標賽、2025年澳網共兩座大滿貫金盃。

「我和Katerina真的很享受我們打的每場比賽。」湯森賽後表示，這次籤表相當艱難，一路遭遇實力堅強的對手，冠軍戰更是如此，已為人母的她還透露，此役帶著額外的動力上陣，更感謝辛妮亞可娃情義相挺，「我去找她說：『我需要一個擁抱。』因為我錯過兒子的生日，心情難過在休息室裡哭了，但她安慰我：『好，我們就為這而戰！』」

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