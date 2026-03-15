經典賽》美國4強對決多明尼加雙方陣容多豪華？官網用數據告訴你

美國經典賽4強對決多明尼加。（取自大聯盟官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽明天將上演美國與多明尼加的4強戰，官網指出，這場夢幻對決陣容比大聯盟明星賽更加豪華。

官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）撰文指出，20年前經典賽剛成立時，大家曾幻想如果美國與多明尼加把最強球員全部派上場會是什麼樣子，隨著愈來愈多大聯盟球星願意參與經典賽，這場醞釀20年的對決終於誕生。

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報導隨後提到，去年美聯與國聯一共有41名球員獲得MVP選票，其中有18人是此次雙方成員，兩隊各有9人，美國隊包括先發投手史基斯（Paul Skenes）、賈吉（Aaron Judge）、羅里（Cal Raleigh）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、巴克斯頓（Byron Buxton）、史瓦伯（Kyle Schwarber）、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、圖榮（Brice Turang）、史密斯（Will Smith）。

多明尼加則有索托（Juan Soto）、J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、馬查多（Manny Machado）、馬提（Ketel Marte）、佩多摩（Geraldo Perdomo）、卡米內洛（Junior Caminero）與桑契斯（Cristopher Sánchez），卡斯楚文斯表示，「因此這不只是『名氣大』的問題，而是這些球星正處於實力巔峰。」

另外，這也是經典賽史上第2次在4強或決賽，兩隊先發位置每個球員前一年都曾在大聯盟出賽，上一次是2017年美國與波多黎各的冠軍戰，那一戰兩隊先發打線在前一年球季《FanGraphs》的WAR值總和為55.5。

如果看美國隊在8強對加拿大的先發打線，再加上明天4強先發投手史基斯，去年合計的WAR值為58.4，多明尼加8強戰先發加上4強先發投手塞維里諾（Luis Severino），上季WAR值為44.1，因此，本場比賽預計的雙方先發陣容合計的WAR值為102.2，幾乎是2017年那場冠軍賽的2倍，這個WAR值總和甚至超過2025大聯盟明星賽先發陣容的97.8。

卡斯楚文斯指出，如果再把兩隊陣容最佳化，WAR值會更高，例如把多明尼加8強先發捕手拉米瑞茲（Agustín Ramírez，上季WAR值0.0）換成威爾斯（Austin Wells，上季WAR值3.0），美國隊則可能讓韓德森（Gunnar Henderson，上季WAR值4.8）取代柏格曼（Alex Bregman，上季WAR值3.5）守三壘，並讓巴克斯頓（上季WAR值5.0）取代安東尼（Roman Anthony，上季WAR值2.7）守外野，如果進行這些調整，兩隊《FanGraphs》的WAR值總和將高達108.8，甚至超越自2015 年以來任何大聯盟明星賽的先發陣容。此外，兩隊8強戰先發打線加上4強先發投手，一共有17名球員入選過明星賽，也是經典賽4強或冠軍戰史上最多的一次，超越2017年美國、波多黎各冠軍戰的11名。

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