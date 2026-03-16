U19籃球聯盟》呂岱恩助隊7連勝 松山高中士氣如虹拚HBL衛冕

松山高中呂岱恩。（U19籃球聯盟提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟15日在北安國中進行U19第一組賽程，本週即將挑戰高中籃球聯賽（HBL）甲級總決賽的「綠色神盾」松山高中，即使是小隊也不容小覷，今天以45：41力克三重商工，本季迄今7戰全勝，分組遙遙領先。

松山與三重皆為HBL傳統勁旅，在U19聯賽的對壘可說是未來前哨戰，今天上半場兩隊戰平，第3節「綠色神盾」拿出招牌防守反擊拉出13：3攻勢，最後關頭雖然被三重張弘揚連得6分，最終仍順利「保本」7連勝。

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松山呂岱恩攻下全場最高15分，傅少弦11分，林彥呈雖然8投掛蛋，另有3籃板、3阻攻，助攻與抄截各2貢獻，還有一次快攻灌籃嘗試，雖然失敗，成功帶起全隊士氣。

「那球打手了啦。」林彥呈賽後苦笑說，「今天一直想要灌一顆，那球我知道後面有追兵，我覺得來得及，但還是被影響到了，希望下次可以灌進去。」

高二的林彥呈去年跟著學長們拿下HBL隊史第7冠，今年還不確定能否在21日、22日台北小巨蛋總決賽亮相，但他對球隊很有信心，「今年我們整體都不錯，把一些卡位、籃板的問題修正過來，而且針對四強對手能仁家商做足準備，我很期待週末的到來。」

此役幫助松山完成7連勝的功臣是呂岱恩，目前僅高一的他總是能在士氣低迷時上場穩住戰局，包括第4節一次0.4秒「拆彈」成功的跳投，「可能我的表現比較穩定，我也習慣這樣的打法。」

呂岱恩是信義國中出身，當時他每天從新北市八里通勤上學，只為一圓籃球夢。如今到松山高中變成住宿生活，每天至少可以多睡1個小時，還能接受更高規格的訓練，讓他對未來充滿期待，「我覺得進步比較多的是體格，防守或對抗的時候比較不會被撞飛，我們全隊目前狀況很好，希望可以完成連霸！」

松山高中林彥呈灌籃。（U19籃球聯盟）

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