體操世界盃》「世界貓王」唐嘉鴻穩定發揮 連兩站奪男子單槓金牌

「世界貓王」唐嘉鴻在體操世界盃土耳其安塔利亞站，以15.200分奪男子單槓金牌，連兩站都摘金牌。（唐嘉鴻提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「世界貓王」唐嘉鴻今天在體操世界盃土耳其安塔利亞站男子單槓決賽，以15.200分奪金牌，繼前一站亞塞拜然巴庫站，連兩站都摘金，為今年賽季開出紅盤，增添備戰名古屋亞運的信心。

29歲的唐嘉鴻在巴庫站決賽，以難度分6.3、執行分8.966，外加0.1加分，拿下15.366分，他接著轉戰安塔利亞站，希望藉由連續出賽測試自己的能耐。

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不過，唐嘉鴻在土耳其出現感冒症狀，導致身體有些微恙，他在資格賽保守出擊，以5.900難度套路，獲得7.700執行分，外加落地沒有移動拿下0.1分紅利加分，以總分13.700分排在第4。

進入決賽，唐嘉鴻身體狀況有改善，並搬出比上一站決賽更完成6.500的難度分，最後拿下8.700的執行分，並以15.200分摘下金牌，至於哥倫比亞19歲新星巴拉哈斯（Angel Barajas）雖用難度6.700的套路，但執行分僅8.166分，以14.966分收銀牌。

唐嘉鴻這次決賽有成功測試6.5的難度動作，但他對整套動作的品質仍有點不滿意，「我回到台灣後再繼續加油！」

唐嘉鴻接下來將回台灣持續精進，預計4月在世界盃克羅埃西亞站重出江湖，透過比賽備戰6月亞錦賽、9月亞運。

「世界貓王」唐嘉鴻在體操世界盃土耳其安塔利亞站，以15.200分奪男子單槓金牌，連兩站都摘金牌。（唐嘉鴻提供）

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