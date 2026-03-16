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跆拳道荷蘭公開賽　王婕菱林唯均雙踢中國奪金

2026/03/16 04:12

〔中央社〕在愛因霍芬（Eindhoven）舉行的跆拳道荷蘭公開賽，台灣女將王婕菱、林唯均分別擊敗世錦賽銅牌得主的中國選手王詩怡、張楚玲，雙雙摘下金牌替新賽季踢出好的開始。

剛滿17歲的「跆拳道甜心」王婕菱曾稱霸世界跆拳道青年錦標賽的女子44公斤量級賽場，被譽為台灣新生代的潛力女將。王婕菱本季首戰參加荷蘭公開賽，不僅順利挺進女子46公斤級金牌戰，更繳出宰制級表現，終場以5比0、17比1擊敗世錦賽銅牌得主的王詩怡，如願摘下金牌。

另外，杭州亞運銀牌得主林唯均、東京奧運國手黃鈺仁同樣加入奪牌行列。其中林唯均在女子57公斤級金牌戰以5比4、15比9擊敗張楚玲；黃鈺仁以14比13、19比11驚險擊退西班牙選手馬蒂內茲（Ivan Garcia Martinez），替台灣再添兩面金牌。至於劉侑芸、陳亮希則進帳銅牌。

總教練蘇泰源接受中央社採訪時表示，對代表隊本季首戰的表現相當滿意，不僅整體實力進步很多，有些選手就算輸了依舊展現不錯的內容，並特別點名世錦賽金牌的劉侑芸打法必須更強勢，兩人也達成共識要再進化，「明天休息一下，接著前往比利時公開賽。」

蘇泰源補充，5月登場的亞錦賽臨時變成名古屋亞運參賽資格的關鍵戰役，而想要取得全額8張門票，每個量級必須至少有1名選手擠進8強，因此利用這段時間的國際賽搶積分，同時檢視訓練成果，「首要目標拚滿額，接著專注亞運賽場。」

王婕菱首度征戰成人組賽事，指導教練朱建安則提到，一開始擔心她會綁手綁腳，因此告訴王婕菱輸也沒關係，主要學習勇敢挑戰對手，沒想到愛徒直接用金牌粉碎自己的擔憂，讓朱建安笑說很滿意，並將本季目標設定在亞錦賽、世錦賽，「她的心態調整還不錯，算是比較放得開在踢的。」（編輯：何宏儒）1150316

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