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網球》喬科維奇再度傳出傷病 6冠王退出邁阿密大師賽

2026/03/16 07:11

喬科維奇。（資料照，法新社）喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）本賽季再次受到健康問題困擾，這位38歲塞爾維亞老將因傷缺席本週男女共站、ATP千分等級的邁阿密網球大師賽，這也導致去年亞軍的他面臨職業積分倒扣，世界排名勢必下滑。

身為「三巨頭」奮戰賽場的最後一人，喬科維奇今年開局強勢，澳洲公開賽力挫義大利衛冕者辛納（Jannik Sinner），重返冠軍戰並一度領先同被譽為新世代雙雄的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），不過他臨場狀態很快下滑，最終仍遭22歲西班牙年輕球王逆襲。

喬科維奇休兵一個多月後，印地安泉大師賽16 強慘遭英國左手拍德雷珀（Jack Draper）淘汰，由於右肩受傷，他還被迫退出同被譽為北美「陽光雙賽」的邁阿密，原本男單第3的全球排名至少將被德國悍將茲維列夫（Alexander Zverev）超越。

喬科維奇曾8度勇闖邁阿密決戰、6次贏得冠軍，這兩項戰績都與美國地主傳奇阿格西（Andre Agassi）並列，包括去年爭冠爆冷不敵捷克後輩門西克（Jakub Mensik），預計他最快4月初重返賽場，在蒙地卡羅大師賽的紅土球場亮相。

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