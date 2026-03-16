網球》球后莎巴蓮卡復仇蕾巴金娜 逆轉首奪印地安泉冠軍

莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕事不過三！當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）甜蜜復仇，3：6、6：3、7：6（8：6）逆轉勝哈薩克宿敵蕾巴金娜（Elena Rybakina），白俄羅斯頭號種子第三度勇闖印地安泉網賽女單決戰，終於首奪冠軍並討回今年初澳洲公開賽決戰失利顏面。

「感謝上帝終於讓我贏得這座獎盃！真是不可思議的一週。我得到一隻小狗，訂婚了並且贏得冠軍，我會永遠記住這一刻。」這項男女共站、美國南加州沙漠城市舉行的WTA千分等級大賽，莎巴蓮卡曾於2023年、2025年兩度晉級決賽，但都屈居亞軍，3年前就敗給蕾巴金娜；去年利雅德年終總決賽和元月澳網壓軸戰，也是栽在對方拍下。

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如今再度狹路相逢，莎巴蓮卡歷經3盤苦戰化解1個賽末點，決勝盤搶7時從5：6連下3分，總算雪恥贏得職業生涯第23座冠軍，也終結了決戰面對蕾巴金娜的4連敗尷尬紀錄，「這是艱苦卓絕的戰鬥，我對最後3分的表現非常滿意，我打出如此精彩的網球。」

莎巴蓮卡強調，角逐這場大賽的初衷就是保持強大精神力量，「無論發生什麼都要保持堅強，用肢體語言表明我還在這裡，始終奮戰到底。」接下來她尋求衛冕邁阿密網賽冠軍，挑戰包辦北美「陽光雙賽」壯舉。至於蕾巴金娜本週升至世界排名第2，超越波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）。

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