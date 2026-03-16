網球》史上第3人！辛納印地安泉大師賽奪冠榮膺「硬地之王」

辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）接連搶7得手，7：6（8：6）、7：6（7：4）險勝30歲俄國老將梅德維夫（Daniil Medvedev），24歲前世界球王首闖印地安泉網賽男單壓軸，就順勢攻頂贏得冠軍，榮膺史上第3位集滿6項ATP千分等級大師賽金盃的「硬地之王」。

老少前球王在美國南加州沙漠城市壓軸對決，始終無法突破對方強勢發球局，不過冷靜沉著的辛納搶7時技高一籌，首盤從4：5連拿2分超前，第2個盤末點拿下；次盤他更頂住壓力克服0：4落後，戲劇性連拿7分鎖定勝利，把職業生涯對戰梅德維夫改寫為9勝7負，自2024年起4連勝。

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辛納如今已囊括所有硬地大賽冠軍，包括印地安泉、邁阿密、加拿大、辛辛那提、上海和巴黎這6項大師賽，加上澳洲和美國公開賽雙料大滿貫，以及ATP年終總決賽，過往只有「三巨頭」中的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）辦到。辛納從去年11月巴黎到印地安泉橫掃群雄，也成為1990年大師賽創立以來，首位連續兩站奪冠且1盤未失的球星。

至於尋求東山再起的梅德維夫，4強爆冷斬斷西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）開季16連勝，第3度問鼎印地安泉冠軍，可惜最終突破不了同被譽為新世代雙雄的辛納這道難關，依舊無緣攻頂。

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