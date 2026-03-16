自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》史上第3人！辛納印地安泉大師賽奪冠榮膺「硬地之王」

2026/03/16 08:11

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利第2種子辛納（Jannik Sinner）接連搶7得手，7：6（8：6）、7：6（7：4）險勝30歲俄國老將梅德維夫（Daniil Medvedev），24歲前世界球王首闖印地安泉網賽男單壓軸，就順勢攻頂贏得冠軍，榮膺史上第3位集滿6項ATP千分等級大師賽金盃的「硬地之王」。

老少前球王在美國南加州沙漠城市壓軸對決，始終無法突破對方強勢發球局，不過冷靜沉著的辛納搶7時技高一籌，首盤從4：5連拿2分超前，第2個盤末點拿下；次盤他更頂住壓力克服0：4落後，戲劇性連拿7分鎖定勝利，把職業生涯對戰梅德維夫改寫為9勝7負，自2024年起4連勝。

辛納如今已囊括所有硬地大賽冠軍，包括印地安泉、邁阿密、加拿大、辛辛那提、上海和巴黎這6項大師賽，加上澳洲和美國公開賽雙料大滿貫，以及ATP年終總決賽，過往只有「三巨頭」中的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）辦到。辛納從去年11月巴黎到印地安泉橫掃群雄，也成為1990年大師賽創立以來，首位連續兩站奪冠且1盤未失的球星。

至於尋求東山再起的梅德維夫，4強爆冷斬斷西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）開季16連勝，第3度問鼎印地安泉冠軍，可惜最終突破不了同被譽為新世代雙雄的辛納這道難關，依舊無緣攻頂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中