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MLB》「龍仔」對上二連霸道奇！展現強大選球眼、上壘率飆到五成

2026/03/16 09:15

強納森．龍。（資料照，法新社）強納森．龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力芝加哥小熊的台美混血強打「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天面對世界大賽二連霸的道奇3次打擊全數上壘，可惜球隊最終以8：14不敵對手。

強納森．龍在7局下半替補上陣擔任首名打者，在滿球數的情況下挨了一記觸身球站上一壘，隨後靠著金德利（Scott Kingery）選到保送、米勒（Owen Miller）敲出二壘安打，跑回本壘得分。

8局下強納森．龍迎來第2打席，面對26歲火球投手凱利（Antoine Kelly）展現纏鬥與選球眼，縱使最快球速上看99.2英里（約159.6公里）仍不畏懼，耗費對手8顆球選到保送。

9下小熊開啟一波攻勢，讓「龍仔」獲得第3次打擊機會，這個打席依舊保持今天的優異表現，消耗投手多達9顆球還是選到保送，雖然隨後貝斯安考特（Christian Bethancourt）敲安延續攻勢，但金德利遭到三振，成為整場比賽的最後一個出局數。

今天是強納森．龍傷癒復出的第2場春訓熱身賽，總共3打席沒有打數，選到2次保送與1次觸身球並跑回1分，目前在熱身賽已有4場出賽，打擊三圍.375/.500/.375表現出色。

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