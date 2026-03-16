NBA》前天才被騎士打爆！「旗子哥」、馬歇爾率獨行俠復仇成功

佛拉格今天攻下27分全場最高，率領獨行俠擊敗騎士。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰騎士的獨行俠，在前天才以105：138的比數被騎士打爆，今日在狀元郎「旗子哥」佛拉格（Cooper Flagg）與馬歇爾（Naji Marshall）的帶領下捲土重來，以130：120復仇成功。

上半場兩隊戰況十分膠著，騎士包括斯特魯斯（Max Strus）在內已經4人得分上雙，不過獨行俠也靠著馬歇爾與華盛頓（P.J. Washington）擔綱得分箭頭，前兩節打完以1分小幅領先。

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易籃後，獨行俠的火力更進化，在美國時間1號簽下雙向合約的球員普拉基達斯（John Poulakidas）跳了出來，與佛拉格一同領軍，幫助球隊在第3節18投12中，包括三分外線8投6中，11罰也命中10顆，單節灌進40分拉開與對手的差距。

進到決勝節，佛拉格一人獨挑大樑狂拿12分，一度把領先分差拉開至21分，也讓騎士毫無追趕之力，由獨行俠拿下最終勝利。

佛拉格今天砍下全場最高27分，馬歇爾緊隨其後得到25分，是獨行俠今天的得分核心，華盛頓的分數也上看到20分，內姆哈德（Ryan Nembhard）11分入袋，替補上陣的威廉斯（Brandon Williams）與普拉基達斯各得12分與10分。

騎士部分，全隊有6人得分上雙，其中一哥米契爾（Donovan Mitchell）得到26分領銜全隊，斯特魯斯也有24分進帳。

馬歇爾得到25分。（路透）

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