自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

頻遭打壓！女足對戰中國「Team Taiwan」響徹球場 主播1舉動超感人

2026/03/16 11:32

女足亞洲盃台灣隊19日將對戰北韓，爭取明年巴西世界盃門票。（足協提供）女足亞洲盃台灣隊19日將對戰北韓，爭取明年巴西世界盃門票。（足協提供）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年女足亞洲盃於澳洲舉辦，台灣隊將於19日附加賽對戰北韓，全力爭取明年巴西世界盃門票。然而，台灣女足在晉級之路上不僅要面對強敵，場外更遭遇頻繁的政治打壓與霸凌，引發社群高度關注與不平。

許美華在臉書發文指出，正在澳洲為世界盃晉級只差一勝奮戰的台灣女足，前天對陣上屆冠軍中國隊時，場內外皆承受來自中國極大的壓力，但她們一點都沒有退卻。面對身材、對戰紀錄都明顯佔優勢的中國女足國家隊，台灣女足發揮驚人韌性和拚勁，守住中國隊一波波的強勁攻勢，90分鐘踢完0比0，直到延長賽0比2，非常可惜錯失拿下對中國隊首勝的機會。

目前在澳洲現場應援的台灣女足球員工會秘書長焦佳弘，也目睹中國對台灣女足國家隊以及現場加油團的野蠻霸凌。許美華引述其說法指出，台灣確實國際處境艱難，但女足亞洲盃主辦方、亞足聯（AFC）在觀眾席針對台灣人的惡意執法，已遠超過「奧會模式」，呼籲台灣足協應該出面協調、保護球迷。

焦佳弘透露，早在第一場比賽就有狀況發生，球迷衣物上有中華民國國旗，進場時就被要求保管不能攜入，比賽期間國旗也被要求收起來。第二場對越南的比賽更變本加厲，第一場比賽能夠帶進場的「台灣加油」看板被擋在場外，連只寫球員名字的球衣，也被禁止。

針對第三場對印度賽事，多次擔任台灣足球國家隊總教練的「陳總」陳貴人，更直接因為喊「台灣加油」被驅離出場。結果，陳總被請出去後，有當地澳洲人看不過去，穿著台灣隊球衣、開始大聲幫台灣加油。焦佳弘直呼，現場大家都變成「陳總」，此起彼落喊著「台灣加油」，真的很感人。

值得注意的是，14日對戰中國賽事期間，場邊觀眾席的「Team Taiwan」加油聲大到連轉播收音都能清楚聽到。博斯體育台主播布萊恩（Bryant）也透過實際行動相挺，他在Threads發文表示，轉播原則很簡單，只要收音「TeamTaiwan」 夠大聲，「我有注意到，就留白不講話」。他在轉播結束前更引用1970年「四二四刺殺蔣案」黃文雄的名言「Stand up like a Taiwanese！」，並發文支持台灣女足隊，讓許美華不禁直呼「真的很震撼、很強大」。

許美華補充，「Stand up like a Taiwanese！」源於1970年4月24日臺灣留美博士生黃文雄在紐約市廣場飯店門口，試圖槍擊刺殺時任行政院副院長蔣經國未遂。面對美國警察的壓制，黃文雄奮力掙扎並高喊：「Let me stand up like a Taiwanese!」（讓我像個台灣人一樣地站起來！）

她感嘆，黃文雄當場說出的這句話，一直刻在很多台灣人心中，只是在解嚴之前都不敢講出來。這句話一直到最近十幾年，台灣人的自覺意識愈來愈強烈，才開始被大量傳頌、引用。聽到年輕的體育主播說出那句話、寫出那句話，真的很感人。有這樣的年輕人，而且愈來愈多，台灣怎麼會沒有希望呢？

最後，許美華呼籲，請全台民眾在WBC經典賽熱潮之餘，也能給予這群在異鄉對抗霸凌、奮力奔跑的足球女孩最大的掌聲與支持，19日對戰北韓的關鍵戰役，一起為「Team Taiwan」加油打氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中