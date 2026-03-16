頻遭打壓！女足對戰中國「Team Taiwan」響徹球場 主播1舉動超感人

女足亞洲盃台灣隊19日將對戰北韓，爭取明年巴西世界盃門票。（足協提供）

〔即時新聞／綜合報導〕2026年女足亞洲盃於澳洲舉辦，台灣隊將於19日附加賽對戰北韓，全力爭取明年巴西世界盃門票。然而，台灣女足在晉級之路上不僅要面對強敵，場外更遭遇頻繁的政治打壓與霸凌，引發社群高度關注與不平。

許美華在臉書發文指出，正在澳洲為世界盃晉級只差一勝奮戰的台灣女足，前天對陣上屆冠軍中國隊時，場內外皆承受來自中國極大的壓力，但她們一點都沒有退卻。面對身材、對戰紀錄都明顯佔優勢的中國女足國家隊，台灣女足發揮驚人韌性和拚勁，守住中國隊一波波的強勁攻勢，90分鐘踢完0比0，直到延長賽0比2，非常可惜錯失拿下對中國隊首勝的機會。

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目前在澳洲現場應援的台灣女足球員工會秘書長焦佳弘，也目睹中國對台灣女足國家隊以及現場加油團的野蠻霸凌。許美華引述其說法指出，台灣確實國際處境艱難，但女足亞洲盃主辦方、亞足聯（AFC）在觀眾席針對台灣人的惡意執法，已遠超過「奧會模式」，呼籲台灣足協應該出面協調、保護球迷。

焦佳弘透露，早在第一場比賽就有狀況發生，球迷衣物上有中華民國國旗，進場時就被要求保管不能攜入，比賽期間國旗也被要求收起來。第二場對越南的比賽更變本加厲，第一場比賽能夠帶進場的「台灣加油」看板被擋在場外，連只寫球員名字的球衣，也被禁止。

針對第三場對印度賽事，多次擔任台灣足球國家隊總教練的「陳總」陳貴人，更直接因為喊「台灣加油」被驅離出場。結果，陳總被請出去後，有當地澳洲人看不過去，穿著台灣隊球衣、開始大聲幫台灣加油。焦佳弘直呼，現場大家都變成「陳總」，此起彼落喊著「台灣加油」，真的很感人。

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值得注意的是，14日對戰中國賽事期間，場邊觀眾席的「Team Taiwan」加油聲大到連轉播收音都能清楚聽到。博斯體育台主播布萊恩（Bryant）也透過實際行動相挺，他在Threads發文表示，轉播原則很簡單，只要收音「TeamTaiwan」 夠大聲，「我有注意到，就留白不講話」。他在轉播結束前更引用1970年「四二四刺殺蔣案」黃文雄的名言「Stand up like a Taiwanese！」，並發文支持台灣女足隊，讓許美華不禁直呼「真的很震撼、很強大」。

許美華補充，「Stand up like a Taiwanese！」源於1970年4月24日臺灣留美博士生黃文雄在紐約市廣場飯店門口，試圖槍擊刺殺時任行政院副院長蔣經國未遂。面對美國警察的壓制，黃文雄奮力掙扎並高喊：「Let me stand up like a Taiwanese!」（讓我像個台灣人一樣地站起來！）

她感嘆，黃文雄當場說出的這句話，一直刻在很多台灣人心中，只是在解嚴之前都不敢講出來。這句話一直到最近十幾年，台灣人的自覺意識愈來愈強烈，才開始被大量傳頌、引用。聽到年輕的體育主播說出那句話、寫出那句話，真的很感人。有這樣的年輕人，而且愈來愈多，台灣怎麼會沒有希望呢？

最後，許美華呼籲，請全台民眾在WBC經典賽熱潮之餘，也能給予這群在異鄉對抗霸凌、奮力奔跑的足球女孩最大的掌聲與支持，19日對戰北韓的關鍵戰役，一起為「Team Taiwan」加油打氣。

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