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路跑》天氣多變、後段賽道起伏 周庭印分享跑萬金石訓練方針

2026/03/16 10:17

2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內男子組總排第一周庭印。（新北市體育局提供）2026新北市萬金石馬拉松，馬拉松國內男子組總排第一周庭印。（新北市體育局提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕周庭印在新北市萬金石馬拉松以2小時28分43秒拿下國內男子組冠軍，身穿Mizuno裝備的跑班教練黃毓軒以2 小時32 分56 秒奪得第二名，廖宣豪則以2小時35分46秒的刷新個人最佳成績排第三．

身為地主的周庭印，在充滿挑戰的北海道賽道依舊無人能擋，即使當天氣候炎熱還是順利完成3連霸，奪下生涯第6座賽史冠軍，他提到，其實最大變數在於天氣，賽前也擔心風勢，但比賽時算是可掌控範圍。

萬金石馬拉松沿途風景美，但氣候多變，最後34公里開始還會出現至少4個上下陡坡，對跑者在體力耗盡後如何維持均速衝回終點成最大考驗，作為賽事常勝軍周庭印也給市民跑者建議，「平常訓練可以多跑斜坡，在跑萬金石的前半程可以穩一點，因為最後上下坡多，會覺得跑到撞牆，所以先穩後再看最終能否加速。」

周庭印也提到，去年賽事過於密集，導致身體有點疲憊，這次在萬金石前取消部分賽事且多以恢復為主，今年重點賽事為柏林馬拉松，希望能再有所突破。

生涯首度參賽的黃毓軒，兩週前才參加東京馬拉松，這次在比賽中後半段跑到第二名，他笑說，當最後跑到累了，就看看北海岸風景轉移目標。

女子組國內前三名，雷理莎以2小時53分01秒稱霸，謝千鶴2小時54分05秒奪第二，美津濃贊助選手朱盈穎以個人賽道最佳的3小時05秒奪第三名。

黃毓軒。（取自美津濃社群媒體）黃毓軒。（取自美津濃社群媒體）

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