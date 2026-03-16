經典賽》狂！力壓「夢幻艦隊」多明尼加 史上最強美國隊晉級金牌戰

美國隊今天靠著關鍵2轟，以2：1擊敗「夢幻艦隊」多明尼加，成功晉級決賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽史上最強美國隊今天靠著關鍵2轟，以2：1擊敗「夢幻艦隊」多明尼加，成功晉級決賽，距離重返榮耀只差一步。

此戰未演先轟動，由於兩隊陣容都超級豪華，集結許多大聯盟球星，戰力爆表，外界直言冠軍戰提前上演。

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多明尼加2下先馳得點，第6棒卡米內洛（Junior Caminero）砲轟美國王牌史基斯（Paul Skenes），鎖定外角橫掃球掃出中左外野陽春砲，這轟擊球初速105.6英哩、飛行距離401英呎、仰角25度。

而悶了3局的美國在4上火力甦醒，韓德森（Gunnar Henderson）、安東尼（Roman Anthony）先後敲出陽春砲，單局2轟一舉扭轉戰局，成為比賽轉捩點。

美國先發史基斯主投4.1局失1分退場，留下1出局一二壘有人危機，接替的下勾右投羅傑斯（Tyler Rogers）只用2球就讓索托（Juan Soto）敲出雙殺，霸氣解危。

美國牛棚成功封鎖多明尼加重砲部隊，賈克斯（Griffin Jax）、貝納（David Bednar）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、米勒（Mason Miller）各把關1局無失分，聯手守成。

美國在這場神仙打架中力壓多明尼加，收下決賽門票，將對決義大利與委內瑞拉的勝方。

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