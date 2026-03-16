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MLB》「感覺更像自己了！」大都會明星游擊復出首戰即敲安

2026/03/16 11:32

林多。（資料照，路透）林多。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會明星游擊林多（Francisco Lindor）經過手術後，今天首度站上春訓熱身賽戰場就敲出安打，賽後他也坦言今天的發揮得變得更像自己了。

上個月在左手與手腕出現痠痛情形的林多，經過檢查後發現需要進行手術治療，並在美國時間2月11日進行鉤狀骨手術，今天在面對藍鳥的熱身賽中上場，也是他動刀後的首場比賽。

林多今天鎮守游擊打第1棒，首打席吞下三振，2局下半1人出局一二壘有人時打向一壘防區，不過一壘手麥卡杜（Charles McAdoo）發生失誤，讓林多成功站上壘包，隨後靠著小畢歇特（Bo Bichette）與波蘭柯（Jorge Polanco）的安打回到本壘得分。

比賽來到3局下，林多迎來第3次打擊機會，面對92.7英里（約149.2公里）伸卡球打成右半邊方向的安打，護送一壘上的跑者來到三壘，這也是他今年春訓熱身賽的首安，5上大都會將莫里西歐（Ronny Mauricio）換上來接替林多守備，這場傷癒復出的第1戰也畫下句點。

大都會與藍鳥的比賽只完成了5局，之後因雨被迫裁定，最終大都會以8：1獲勝，林多在賽後接受採訪，他表示自己覺得每件事情都正朝著正確的方向前進，「這場比賽是個很好的經驗，我感覺發揮得更像我自己了，而且還健康的完成這場比賽，總而言之，這對我來說是個美好的一天。」

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