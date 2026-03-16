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中職》改名迎新球季！樂天女孩穆又甯、言梓璇曝契機

2026/03/16 10:44

左為言梓璇、右為穆又甯。（樂天桃猿提供）左為言梓璇、右為穆又甯。（樂天桃猿提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕隨著中華職棒新球季即將開打，樂天女孩也陸續進入備戰模式，準備在新賽季帶給球迷全新的視覺與應援能量。其中兩位女孩也悄悄換上全新名字，穆又甯（原名小紫）與言梓璇（原名Nikki）都以嶄新身分迎接球季。談到改名是否象徵新的開始，穆又甯笑說：「希望好運和好人緣都一起提升。」言梓璇則俏皮表示，「如果大家能快點記住我的新名字，那就是對我最好的加油了（笑）。」

談起改名契機，穆又甯透露，一直很喜歡原本的本名，但某次和朋友聊天時聽說「有一個老師很厲害」，原本是朋友打算去改名，她便抱著好奇心一起去聽聽看。沒想到一見到老師，對方竟說出只有家人知道、連朋友都不清楚的事情，甚至指出她容易出現莫名不適或心悸問題，老師當場問她「是不是常有心律不整或胸悶問題？」讓她驚呼：「我直接嚇到了！」

穆又甯進一步表示，過去曾因為心臟不適做過不少檢查，但始終查不出原因。因此當老師一語道破時，讓她當下相當震驚，也決定正式改名。如今她的本名已改為邱澄甯，同時也聽老師建議，將本名與藝名區分開來，因此藝名改為穆又甯。她坦言：「我不算是完全迷信，但如果真被算命老師說中，我會聽取一些他的建議，讓自己對健康部分更安心，提早預防事件發生。」

同樣換上新名字的言梓璇（原名Nikki），則分享這其實是自己的藝名，她笑說：「我私底下是一個蠻低調的人，有時候想把『工作上的我』跟『生活的我』稍微區隔開來。」她也發現，自己從小到大似乎沒有什麼令人印象深刻的綽號，因此決定替自己打造一個全新的名字，看看能否帶來不同火花。

談到選名字的過程，言梓璇說，在挑名字時一度陷入選擇障礙，「看了一堆組合，最後選定這個名字的瞬間，感覺它就像一件新衣服，穿上去的第一秒我就覺得，『對！這就是我的名字！』」對於改名是否帶有迷信色彩，她則表示，「改名對我來說更像是一種『正向的心理作用』，沒想過要靠新名字一步登天，比較像是一個重啟的開關。」

隨著新球季腳步逼近，女孩們也開始積極準備。穆又甯透露，開季前特地舉辦小型鐵粉生日派對，她也笑說：「當然運動減肥不能少啦！每次開季都會狂虐一下自己。」近期甚至開直播分享訓練內容，包含居家練背、肩、核心、臀與腿等，全身肌群都全面訓練，目標就是在開季時把線條調整到最佳狀態。

而言梓璇則表示，今年特別練習心態調整，「我也會特別注意飲食，希望能在開季時讓大家看到一個狀態最好、能量滿滿的我。」她也向球迷喊話：「如果大家能快點記住我的新名字，那就是對我最好的加油了。」隨著新球季即將揭幕，兩位女孩也準備以全新名字與滿滿能量，為球場帶來更熱情的應援時刻。

穆又甯到東京巨蛋為台灣隊加油。（樂天桃猿提供）穆又甯到東京巨蛋為台灣隊加油。（樂天桃猿提供）

言梓璇希望大家記起她的新名字。（樂天桃猿提供）言梓璇希望大家記起她的新名字。（樂天桃猿提供）

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