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NBA》克服21分落後！布朗森轟30分率尼克大逆轉 勇士苦吞5連敗

2026/03/16 11:07

布朗森。（美聯社）布朗森。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在主場克服全場最多21分落後，靠一哥布朗森（Jalen Brunson）30分領軍，以110：107賞給傷兵滿營的勇士5連敗。

勇士持續深陷傷兵困擾，除一哥柯瑞（Stephen Curry）歸期未定，今包括格林（Draymond Green）、 哈佛德（Al Horford）以及新同學波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也都無法上場，不過金州大軍開賽仍打出競爭力，首節多點開花打出35：21攻勢，第二節更一度把分差拉開至21分，此節尾聲逐漸回神的尼克靠薛米特（Landry Shamet）節末的三分彈，在上半場結束追到45：54，只剩個位數差距。

勇士前兩節團隊命中率51.4%，外線命中率也有42.1%，波斯特（Quinten Post）與小裴頓（Gary Payton II）都拿10分，尼克以布朗森（Jalen Brunson）17分最佳，但外線命中率僅23.8%，成為陷入苦戰的主因。

易籃後尼克靠湯斯（Karl-Anthony Towns）在禁區逞威，單節獨攬11分，打出38：26攻勢，帶著83：80反超進入決勝節，末節勇士展現韌性緊咬比分，在一度落後7分下，倒數1分鐘內靠波傑姆斯基（Brandin Podziemski）2度上籃得手追到1分差，阿努諾比（OG Anunoby）關鍵時刻沒有失手，再幫尼克取得110：107領先，勇士倒數6.2秒執行最後一擊，桑托斯（Gui Santos）發生傳球失誤，尼克成功捍衛主場。

尼克今克服多達21分落後，是隊史自2024年4月4日以來最大的逆轉勝，團隊5人得分超過雙位數，布朗森30分、9助攻，湯斯17分有13分集中在下半場，阿努諾比與克拉克森（Jordan Clarkson）都有14分進帳，薛米特拿下10分。

勇士今發生18次失誤，波傑姆斯基攻下25分，波斯特22分、桑托斯20分、7籃板、7助攻，小裴頓替補外線6投3中挹注19分。

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