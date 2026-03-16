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經典賽》冠軍熱門多明尼加被黑掉？美國主審超扯誤判 離譜壞球變再見三振

2026/03/16 11:57

米勒。（美聯社）米勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天美國隊大戰多明尼加，比賽過程超精彩，宛如神仙打架，結果主審在比賽最後一球超級大誤判，變成爛尾。

美國2：1領先進入9下，派出終結者米勒（Mason Miller）登板，而多明尼加吹起反攻號角，展開攻勢形成2出局三壘有人，輪到佩多摩（Geraldo Perdomo）打擊，米勒在該打席第8球投出89英哩滑球，完全沒有進到好球帶，是一顆明顯壞球，未料美國籍主審布萊瑟（Cory Blaser）竟然拉弓形成再見三振，讓多明尼加難以接受。

稍早WBC官方社群放上比賽最後一球影片，許多球迷罵聲一片，紛紛表示：「主審才是真正的美國隊長」、「比賽以主審糟糕的判罰結束」、「多明尼加被黑掉了」、「最後那顆判好球真丟臉」、「美國主審偏袒美國隊」、「這判決糟透了」。

主審在比賽最後一球超級大誤判。（截圖自大聯盟官網）主審在比賽最後一球超級大誤判。（截圖自大聯盟官網）

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