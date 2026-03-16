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台南斥資1.9億新建射擊樂活運動館 李洋：盼全民參與

2026/03/16 11:59

台南關廟射撃樂活運動館完工示意圖。（南市體育局提供）台南關廟射撃樂活運動館完工示意圖。（南市體育局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中央與地方在台南關廟合作推動南台灣首座射擊樂活運動館，投入1.9億元，打造符合全國賽事等級的訓練基地，新建工程今天動土，奧運男子羽球雙打2屆金牌的運動部長李洋專程出席，他希望不僅提供選手最佳的訓練場域，在運動推廣上，也能達到全民參與的目標。

射擊樂活運動館選址在關廟森林公園，面積1.8公頃，規劃為地上2層、地下1層的建築，設置10公尺空氣槍比賽區（40靶）、25公尺與50公尺射擊比賽區、多功能教室，以及定向與不定向飛靶比賽場，預計2027年底完工。

在台南市體育總會射擊委員會主委蔡岳勳邀請下，李洋出席動土典禮，他回憶高中時，曾於關廟達陣羽球館訓練並養傷，感受了地方濃郁的人情味，迄今仍印象深刻。

李洋感謝地方全力配合，也期待關廟射撃樂活運動館完工後，與桃園公西靶場相呼應，國內資源南北平衡，讓大家都有更好的運動環境，促進運動風氣並培育更多人才。

今天的動土，由李洋、副市長葉澤山擔任主典，帶領各界貴賓上香、祈福，立委林宜瑾、林俊憲，以及議員郭鴻儀、鄭佳欣、吳禹寰、陳皇宇、陳怡珍等人都到場，與鄉親一起見證。

該新建工程的主旨，在於打造南部首座符合全國賽事等級的射擊訓練基地，規劃上兼顧射撃專業與市民樂活，啟用後，希望能與桃園公西靶場南北呼應，爭取舉辦國際賽事，提升台灣體育競爭實力。

葉澤山提到，關廟森林公園的自然環境良好，適合發展休閒運動；原市區現有靶場已近50年歷史，設施老舊，不符高規格賽事需求，新建館將提供更完善的訓練與競賽場地，培育更多優秀人才，讓台南選手持續為國爭光。

市長黃偉哲說，近年持續推動運動建設，積極打造安全且優質的運動場域，讓民眾能培養規律的運動習慣，也為競技運動培育更多優秀人才。

黃偉哲指出，關廟射擊樂活運動館的興建，將有助提升台南射擊運動整體發展能量，也為地方提供更多休閒與運動空間。

台南關廟射撃樂活運動館完工示意圖。（南市體育局提供）台南關廟射撃樂活運動館完工示意圖。（南市體育局提供）

運動部長李洋與各界貴賓上香、參拜，祈求關廟射擊樂活運動館工程順利。（記者吳俊鋒攝）運動部長李洋與各界貴賓上香、參拜，祈求關廟射擊樂活運動館工程順利。（記者吳俊鋒攝）

台南關廟射擊樂活運動館動土典禮，運動部長李洋（右）專程出席。（記者吳俊鋒攝）台南關廟射擊樂活運動館動土典禮，運動部長李洋（右）專程出席。（記者吳俊鋒攝）

中央與地方合力興建關廟射撃樂活運動館，運動部長李洋（右5）專程南下出席動土典禮。（記者吳俊鋒攝）中央與地方合力興建關廟射撃樂活運動館，運動部長李洋（右5）專程南下出席動土典禮。（記者吳俊鋒攝）

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