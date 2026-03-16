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經典賽》明率軍迎戰祖國 義裔委籍主帥感觸深：我是義大利人

2026/03/16 12:01

義大利主帥塞維里。（資料照，法新社）義大利主帥塞維里。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕明天義大利和委內瑞拉即將在4強戰交手，勝者挺進冠軍戰和美國隊對決。委內瑞拉媒體昨就點出，義大利主帥塞維里（Francisco Cervelli）深知加勒比海球風。而這位義裔委籍、早年在委內瑞拉生活的主帥，強調：「若真的發生（兩隊交手），我是義大利人。」

塞維里的母親是委內瑞拉人、父親是義大利人，童年時就移民到委內瑞拉。而日前就曾被媒體問及時，塞維里立場十分明確，他用西班牙語受訪說：「若兩隊真的交手，那我就是義大利人。這是我的工作，也是我穿在身上的球衣。」

在委內瑞拉擊敗日本、確定與義大利交手後，塞維里說：「這是難能可貴的機會。裁判喊出比賽開始時，我會忘記這一切，專注在球場上。」

義大利在經典賽歷史上從未擊敗過委內瑞拉，過去4次交手全部落敗。而塞維里選手時代就曾與委內瑞拉交手，3戰10打數合計4安打。塞維里希望率隊拿下與委內瑞拉交手的首勝。

兩國的棒球風氣大不同，塞維里感嘆說：「想像一下，在義大利南部，人們其實很少打棒球，但昨天那場比賽，好多人傳了照片給我看。即使他們不太懂棒球，但那可是義大利隊的比賽，我想這才是最重要的。」

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