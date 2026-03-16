經典賽》保送變再見三振！ 名記者看不下去 多明尼加主帥吐心聲

米勒再見三振送美國進冠軍賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽4強美國與多明尼加上演投手戰，不過九局下美國終結者米勒（Mason Miller）的再見三振卻引發爭議，從直播來看整顆球都沒掉進九宮格，對此多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）也做出回應。

美國隊最後一局2比1領先，派上火球終結者米勒上場關門，不過米勒差點「開劇場」，保送加暴投讓多明尼加兩出局攻占三壘，最後面對佩多摩（Geraldo Perdomo）投到兩好三壞，對決第8球靠著89英哩滑球三振打者，正是這顆滑球沒進九宮格，因而引發爭議。

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不過多明尼加總教練普侯斯倒是不願意糾結在這個關鍵判決上，賽後受訪表示他不會去批判這顆球，或許輸球都是命中注定的。

雖然普候斯大方接受這個結局，不過這個判決還是引來大量批評，《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）就發文表示，比賽不應該用這個方式結束，實在太遺憾了。

儘管大聯盟已經確定，今年新賽季會啟用電子好球帶，不過該項制度並未引進本屆經典賽，因此好壞球不能挑戰。

美國贏球後挺進冠軍賽，對手將會是委內瑞拉以及義大利之間的勝隊。

最後一打席逐球紀錄，第8顆三振球明顯不在好球帶。（圖取自大聯盟官網）

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