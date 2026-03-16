經典賽》日本隊首次經典賽止步8強 美媒稱大谷翔平與道奇隊是最大贏家

大谷翔平。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／綜合報導〕日本隊首次在經典賽止步8強，敗給委內瑞拉後僅10小時就離開飯店搭機返國，所有選手歸建母隊準備為新賽季，美國媒體「FANSIDED」認為，大谷翔平與道奇隊仍是本屆經典賽的最大贏家。

該媒體指出，球員在經典賽受傷並不是新聞，2023年大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）代表波多黎各參賽卻受傷，必須接受手術修復右膝髕骨韌帶，預估需要8個月復健致使該年球季完全報銷。如果在國際賽中受傷的是位小聯盟球員，恐怕不會引起太多注意，球迷甚至連眼睛都不會眨一下，如果受傷的是大谷，事態就完全不同。

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該媒體認為，雖然日本隊的衛冕之路提前結束，對大谷與道奇隊卻是一大勝利，因為這位四度年度MVP得主毫髮無傷從經典賽全身而退，「想像一下，如果大谷的膝蓋或手肘受傷，開季就進入傷病名單，沒有大谷的道奇隊能撐1個月嗎？如果他直到7月才復出，道奇隊還能在明星賽前取得領先嗎？」

文中也提到，小熊隊外野手鈴木誠也在對委內瑞拉第1局滑向二壘後，就因為右膝不適提前退場，鈴木很可能在1場無關緊要的春訓熱身賽中受傷，但他的受傷並不意味大聯盟球員應該迴避經典賽。雖然本週稍晚不會看到大谷在邁阿密舉起經典賽的冠軍獎盃，如果他在10月下旬或11月初舉起另1個獎盃，可以預期他不會有太多抱怨，即便厭倦看到道奇隊贏得世界大賽的球迷可能會有不同看法，大谷的偉大成就應該能讓這一切都是值得的。

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