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經典賽》再見三振充滿爭議！主審超誇張誤判 美國隊主帥發聲了

2026/03/16 12:57

美國隊在充滿爭議的再見三振下，以2：1擊敗強敵多明尼加。（路透）美國隊在充滿爭議的再見三振下，以2：1擊敗強敵多明尼加。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽美國隊在充滿爭議的再見三振下，以2：1擊敗強敵多明尼加，驚險晉級金牌戰，賽後美國總教練迪羅薩（Mark DeRosa）發聲，表態自己支持電子好球帶系統（ABS）挑戰制度。

美國2：1領先進入9下，派出終結者米勒（Mason Miller）登板，而多明尼加吹起反攻號角，展開攻勢形成2出局三壘有人，輪到佩多摩（Geraldo Perdomo）打擊，米勒投到滿球數後，該打席第8球投出89英哩滑球，完全沒有進到好球帶，是一顆明顯壞球，未料美國籍主審布萊瑟（Cory Blaser）竟然拉弓形成再見三振，讓多明尼加難以接受。

本屆經典賽未導入ABS系統，出現不少好壞球爭議，被媒體問及是否支持電子好球帶時，迪羅薩表示：「下屆賽事或許會導入吧，我個人也贊成。」

而談到這場史詩大戰，迪羅薩直呼：「多明尼加擁有非常出色的打線，這是一場高水準的比賽。」

美國贏下這場比賽，先發投手史基斯（Paul Skenes）功不可沒，他主投4.1局丟1分，成功封鎖對手火力，迪羅薩盛讚：「他是最頂尖的投手，但擁有特別的天賦。」

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