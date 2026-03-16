勇奪3大獎 國立台南北門高中全國高男組冠軍、最佳教練、最有價值球員

國立台南北門高中足球隊再創佳績！在114學年度全國中等學校足球聯賽高男組決賽中，北北門高中以4比0擊敗高雄市路竹高中，重回HFL王座，摘下聯賽冠軍金盃。（北中提供）

〔記者楊金城／台南報導〕國立台南北門高中足球隊再創佳績！在114學年度全國中等學校足球聯賽（HFL）高男組決賽中，北門高中以4比0擊敗高雄市路竹高中，重回王座，摘下聯賽冠軍金盃，同時拿下最佳教練、MVP最有價值球員，今天（16日）回校，全校與有榮焉。

決賽昨天（15日）在新北市新莊輔仁大學足球場舉行，面對實力堅強的對手，素有「黃衫軍」之稱的北門高中展現穩健攻防與高度團隊默契，最終以壓倒性優勢奪得冠軍，為學校再添榮耀。

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本學年度高中足球聯賽共有27支勁旅角逐最高榮譽，各隊歷經三輪、五階段激烈競賽後，北門高中一路過關斬將挺進冠軍戰，最終以4比0成功笑擁金盃。北門高中教練黃正宗並獲得HFL本次賽會最佳教練為，最有價值球員是冠軍戰中獨進2球的北門高中球員詹子恩。

北門高中指出，北中足球隊自107學年度至今8年間，已累積2次冠軍、4次亞軍及2次季軍，雖然過去幾年多次與冠軍擦肩而過，但球隊始終不曾氣餒，在教練團持續調整戰術與球員刻苦訓練下，終於在本學年度再次站上冠軍寶座。

北門高中教練黃正宗（左三）獲得HFL賽會最佳教練。（北中提供）

HFL最有價值球員由在冠軍戰中獨進2球的北門高中球員詹子恩（左三）獲得。（北中提供）

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