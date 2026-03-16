經典賽》苦吞爭議再見三振！多明尼加名帥展風度、當地媒體提及並非首次

普侯斯。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽4強美國與多明尼加上演投手戰，9局下美國終結者米勒（Mason Miller）的再見三振收下勝利，卻引發爭議，直播顯示，該顆滑球完全未進入九宮格好球帶。

賽後，連美國當地《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）都看不下去，直言遺憾比賽以這種方式結束。多明尼加總教練、前球星普侯斯（Albert Pujols）則展現風度，說：「我不會把焦點放在那最後一球。這是一場精彩的比賽，兩支非常優秀的球隊對決。我對每一位球員都感到非常驕傲。我們已經盡了全力，也讓我們的國旗高高飄揚。」

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多明尼加媒體《Diario Libre》撰文，除了報導普侯斯回應，也提及美、多雙方對戰，好球帶爭議並非首次。

報導提到，這次好球帶判決讓人想起2013年世界棒球經典賽，當時美國和多明尼加也在複賽交手，艾巴（Erick Aybar）面對一顆偏離好球帶超過一英尺、連捕手都並未試圖「framing」的滑球，主審赫南德茲（Ángel Hernández）卻判為好球，讓艾巴當下相當不滿。

報導寫下：「後續艾巴擊出右外野安打，打回超前分，多明尼加3:1擊敗美國。但這次多明尼加隊沒那麼幸運，這顆具有爭議的好球直接讓佩多摩（Geraldo Perdomo）遭到三振出局，他當下也明顯表現出不滿情緒，比賽就此結束。」

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